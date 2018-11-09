Toscani : İnsanlık için tasarlamayı düşünmek zorundayız

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Design Week Turkey’e katılacak olan İtalyan fotoğrafçı ve reklamcı Oliviero Toscani, “İnsan ve Toplum İçin Tasarım” başlıklı konuşmasında “İnsanlık ve toplumun işlevi için tasarlamayı düşünmek zorundayız” dedi.
Bugünlerde tasarımın pazarlama rollerini takip ettiğini, bu nedenle de inanılmaz ya da şaşırtıcı tasarımlar üretilemediğini savunan ünlü İtalyan fotoğrafçı ve reklamcı Oliviero Toscani, “Uzun yıllar oluşan tasarım tarihinin ardından kendimizi tekrar başlangıç noktasında bulduk. İnsanlık ve toplumun işlevi için tasarlamayı düşünmek zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz. Bu durumda modern, yeni ve çok ilginç tasarımlar üretilebilir. Umarım biz de bunu yapmaya bir an önce başlarız” diye ekledi.
Design Week Turkey 2018, 16
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