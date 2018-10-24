FİNANS

Tosyalı Holding Cezayir yatırımında bir tesisi daha tamamladı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 14:19 | Son Güncelleme

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: - "Bir Türk çelik üreticisi olarak yatırımını tamamladığımız ve dünyanın en büyük DRI üretim tesisinde brülörler ateşlendi. Artık ilk ürünü alıp sıvı çeliğe dönüştürmek üzere günleri sayıyoruz" - "Tosyalı Algeria'nın tüm fazları üretime başladığında yıllık üretim kapasitemiz 8 milyon tonun üzerine çıkacak. Toplamda 6 milyar dolarlık yatırımın şu anda 4 milyar dolarlık bölümünün tamamlandık"

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, Cezayir'deki yatırımı kapsamında önemli bir tesisi daha devreye aldı.

Tosyalı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde yapımı devam eden Tosyalı Algeria kompleksinde üçüncü etap yatırımı kapsamında önemli bir tesis devreye girdi ve DRI üretim tesisindeki brülörler ilk kez ateşlendi.

Yıllık 4 milyon ton kapasiteyle çalışması planlanan tesisin pelet ve DRI tesisinden oluşan üçüncü aşamasının faaliyete geçmesi için ise kısa bir zaman kaldı.

Pelet tesisinden sağlanacak ham madde ile çelikhaneye yarı mamul üretecek olan DRI tesisi, doğal gazla çalıştığı için soğuk ve sıcak ayrıştırma sistemine sahip bulunuyor. DRI tesisi, sıcak ayrıştırma sistemiyle tamamlanmasına çok az bir zaman kalan üçüncü etap yatırımın önemli bir parçası olan çelikhaneye çelik kütük üretimi için yarı mamul üretecek.

İlk iki etabı tamamlanan tesislerde şu anda kütük, demir çubuk ve filmaşin üretimi gerçekleşiyor. İlk iki tesiste hurdadan çelik elde edilirken, üçüncü faz ile demir madeninden, cevherden çelik üretimine geçilecek.

\

- "Afrika'nın en önemli demir çelik üreticileri arasında yer alacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Tosyalı Algeria'nın ardından Senegal'de de gerçekleştirecekleri yeni yatırımla Afrika'nın en önemli demir çelik üreticileri arasında yer alacaklarını belirtti.

Tosyalı Algeria'da birinci ve ikinci fazların ardından üçüncü fazın da tamamlanmasıyla ilk çelik ürünü almak için heyecanlı bir bekleyiş içinde olduklarını aktaran Tosyalı, "Bir Türk çelik üreticisi olarak yatırımını tamamladığımız ve dünyanın en büyük DRI üretim tesisinde brülörler ateşlendi. Artık ilk ürünü alıp sıvı çeliğe dönüştürmek üzere dua ediyor, günleri sayıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, inşaat demiri üretimine 2013'ün ikinci yarısında 1,2 milyon tonluk üretim kapasitesiyle başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Daha sonra yaptığımız yatırımlarla burada kapasitemiz 3,2 milyon tona çıkmış durumda. 2015'in ikinci yarısında hizmete giren filmaşin tesisimizde ise yılda 600 bin ton kapasiteli düz kangal demiri üretiyoruz. Tosyalı Algeria'nın tüm fazları üretime başladığında yıllık üretim kapasitemiz 8 milyon tonun üzerine çıkacak. Tam entegre bir tesis olan Tosyalı Algeria'daki boru fabrikası yatırımını da tamamladık. Test üretimi başarıyla gerçekleşen tesisin kapasitesinin yıllık 250 bin ton. Toplamda 6 milyar dolarlık yatırımın şu anda 4 milyar dolarlık bölümünün tamamlandık."

\

- "Güney Avrupa da hedef bölgelerimiz arasında"

Fuat Tosyalı, ekim ayı içinde Türkiye-Afrika Ekonomi İş Forumu kapsamında Afrika kıtasındaki ikinci yatırım için imza attıklarını anımsatarak, Senegal'in inşaat demiri ve çelik ithalatına bağlı bir ülke olması dolayısıyla yatırım yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Sadece Senegal'e odaklanmadıklarını, bölgedeki diğer ülkeleri de içeren çok aşamalı bir yatırım planı hazırladıklarını vurgulayan Tosyalı, "Senegal'deki fabrikanın 2 yılda üretime geçebileceğini düşünüyoruz. İlk aşamada, Türkiye ve Cezayir'den ham madde tedarik edebilecek ve yıllık 1 milyon tonluk inşaat demiri üretebilecek bir tesis olacak. İlerleyen aşamada madenden demir-çelik üretimine entegre bir tesis kurma hedefimiz var." değerlendirmelerini yaptı.

Yıl sonuna kadar ilk kazmanın vurulacağını belirten Tosyalı, "Madenden demir çeliğe uzanacak üretim için yapacağımız yatırım 2 milyar doları bulabilir. İlk etapta ihracat hedefimiz olan pazarların başında son yıllarda ciddi bir ekonomik hareketin olduğu Afrika geliyor. Kuzey Afrika ülkelerinin yanı sıra Sahra altı bölgede ciddi bir hareketlilik var. Biz de bu bölgeyle yakından ilgileniyoruz, bu bölgenin en önemli tedarikçileri arasında yer alacağız. Afrika dışında Güney Avrupa da hedef bölgelerimiz arasında. Karadağ'daki üretim tesisimiz zaten Balkan ülkeleriyle ciddi bir iş ilişkisi içinde, her iki üretim kompleksimizin yaratacağı sinerjiyle bu bölgede çok daha etkin bir oyuncu olacağız." ifadelerini kullandı.

PARTNERGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayınGüzelleşeyim derken sağlığınızdan olmayın
Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyorMobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor
M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçturM&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezayir Fuat Tosyalı Tosyalı Algeria Tosyalı Holding

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Son yerel seçim anketi sonucunda MHP'ye büyük şok! (MAK Danışmanlık Mart 2019 yerel seçim anketi)

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Otobüsçülerden ekonomik tedbir: Firmalar ikramları durdurdu, servisler ücretli oluyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kanunu yürürlüğe girdi

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Elektrik ve doğalgaz zamlarında geri adım çağrısı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PETDER : Benzin satışları Eylül'de yüzde 5.65 azaldı

PETDER : Benzin satışları Eylül'de yüzde 5.65 azaldı

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor

Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Başkanı İşman: 9 milyon 600 bin kişi mobbinge uğruyor

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

M&S / Nicholls: Modern kölelik bugün hala işlenen bir suçtur

Yalıkavak Marina “dünyanın en iyi marinası” olmaya aday

Yalıkavak Marina “dünyanın en iyi marinası” olmaya aday

Akbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurdu

Akbank’ın “Şehrin İyi Hali” Projesine 8 bin üniversiteli genç başvurdu

Uçak kargoyla daha ucuza ihracat

Uçak kargoyla daha ucuza ihracat

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.