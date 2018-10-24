Tosyalı Holding Cezayir yatırımında bir tesisi daha tamamladı

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding, Cezayir'deki yatırımı kapsamında önemli bir tesisi daha devreye aldı.

Tosyalı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre, Cezayir'in Oran kentinde yapımı devam eden Tosyalı Algeria kompleksinde üçüncü etap yatırımı kapsamında önemli bir tesis devreye girdi ve DRI üretim tesisindeki brülörler ilk kez ateşlendi.

Yıllık 4 milyon ton kapasiteyle çalışması planlanan tesisin pelet ve DRI tesisinden oluşan üçüncü aşamasının faaliyete geçmesi için ise kısa bir zaman kaldı.

Pelet tesisinden sağlanacak ham madde ile çelikhaneye yarı mamul üretecek olan DRI tesisi, doğal gazla çalıştığı için soğuk ve sıcak ayrıştırma sistemine sahip bulunuyor. DRI tesisi, sıcak ayrıştırma sistemiyle tamamlanmasına çok az bir zaman kalan üçüncü etap yatırımın önemli bir parçası olan çelikhaneye çelik kütük üretimi için yarı mamul üretecek.

İlk iki etabı tamamlanan tesislerde şu anda kütük, demir çubuk ve filmaşin üretimi gerçekleşiyor. İlk iki tesiste hurdadan çelik elde edilirken, üçüncü faz ile demir madeninden, cevherden çelik üretimine geçilecek.