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Tosyalı Holding’ten Senegal’e çelik yatırımı kararı

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Tosyalı Holding,  Afrika’daki yeni yatırımlarını Senegal’de gerçekleştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.  Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’daki yeni yatırımımızı, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal’de gerçekleştireceğiz.

İstanbul,10 Ekim (DHA) - Tosyalı Holding, Afrika’daki yeni yatırımlarını Senegal’de gerçekleştirmek üzere mutabakat zaptı imzaladı.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Afrika’daki yeni yatırımımızı, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla, Batı Afrika’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Senegal’de gerçekleştireceğiz. Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal’in, ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak” dedi.
Mutabakat zaptı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu kapsamında; Senegal Maden ve Jeoloji Bakanı Aissatou Sophie Gladima Siby ile Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı arasında imzalandı. Türk demir çelik sektörünün yurt dışındaki en büyük yatırımları arasında yer alması planlanan proje için ilk kazmanın bu yılın sonuna kadar vurulması bekleniyor.
Fuat Tosyalı, dünyanın üç kıtasında 20’nin üzerinde tesisle üretim yapan bir grup olarak, demir çelik alanında bir dünya markası olmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti ve şöyle devam etti:
“Senegal hükümetiyle bir süredir görüşmeleri sürdürüyorduk. Hatta bu proje, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın Senegal ziyaretinde de gündeme gelmişti.
“Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da bizleri cesaretlendirmeleriyle bu projeyle ilgili ilk imzaları atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
“Senegal, 15 milyonu aşkın nüfusu ve coğrafi konumuyla bir anlamda Batı Afrika’nın giriş kapısı. Bu açıdan baktığımızda Tosyalı Holding’in Afrika’daki büyüme stratejisine de son derece uygun bir bölge. Senegal’de hayata geçireceğimiz bu yatırım, sadece ülke ekonomisine değil, aynı zamanda bölgenin ve kıtanın kalkınmasına da büyük katkıda bulunacak.
“Yer seçiminin ardından bu yılın sonuna kadar ilk kazmayı vurmayı planladığımız yatırım, öncelikle Senegal’in ardından ise bölge ülkelerinin tüm çelik ihtiyacını karşılayacak.”
Tosyalı Holding’in hedefleri şöyle:
- Senegal’e yapılacak yatırımın ilk fazında kütükten inşaat demiri ve filmaşin üretilecek.
- İlerleyen fazlarda ise yine Senegal’den temin edilecek cevherle birlikte ülkenin cevherden üretim yapan ilk çelikhanesi devreye alınacak.
- Böylece söz konusu tesis, cevheri son ürüne kadar işleyebilecek, tam entegre bir demir çelik kompleksi haline gelecek.
- İlk aşamada ülkenin bütün filmaşin ve inşaat demiri ihtiyacını karşılayacak olan tesis, ilerleyen fazlarda devreye alınacak diğer ünitelerle sadece Senegal’in değil, aynı zamanda bölge ülkelerinin de farklı ürün gruplarındaki çelik ihtiyacına cevap verecek.

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