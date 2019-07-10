Tosyalı'dan dünya üretim rekoru

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding bünyesinde, Cezayir’de üçüncü fazı devreye giren Tosyalı Algerie, sadece 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin küresel demir çelik üreticisi Tosyalı Holding, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarı hikayesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirket, Cezayir'deki yatırımı Tosyalı Algerie ile birlikte önemli bir dünya rekoruna imza atmayı başardı. 2018'in kasım ayında dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı Tosyalı Algerie, sadece 8 ayda günlük 7 bin 700 ton DRI üretim rakamına ulaşarak bir dünya rekoruna imza attı.

Dünyanın 3 farklı kıtasında 20'yi aşkın tesisle yatırım ve üretimine devam eden Tosyalı, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor. Tosyalı Holding'in Kuzey Afrika'daki Cezayir tesislerinde üçüncü faz yatırımı geçen yıl devreye alınmıştı.

- "Cezayir’in en büyük çelik üreticisi konumunda"