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Tosyalı'dan dünya üretim rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2019 13:50 | Son Güncelleme

Tosyalı Holding bünyesinde, Cezayir'de üçüncü fazı devreye giren çelik üretim tesisi Tosyalı Algerie, 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı - Dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı Tosyalı Algerie tesislerinde günlük üretim rakamı 7 bin 700 tona ulaştı - Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı: - "Sadece 8 ay gibi kısa bir sürede, kendi kategorimizde dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu üretim rakamı, ülkemize daha fazla değer katmak adına koyduğumuz hedeflere inançla ve kararlılıkla yürüdüğümüzün en büyük kanıtıdır"

İSTANBUL (AA) - Tosyalı Holding bünyesinde, Cezayir’de üçüncü fazı devreye giren Tosyalı Algerie, sadece 8 ay içinde üretimde bir rekora imza attı.

Tosyalı Holding'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin küresel demir çelik üreticisi Tosyalı Holding, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarı hikayesine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Şirket, Cezayir'deki yatırımı Tosyalı Algerie ile birlikte önemli bir dünya rekoruna imza atmayı başardı. 2018'in kasım ayında dünyanın en büyük DRI modülünün de devreye alındığı Tosyalı Algerie, sadece 8 ayda günlük 7 bin 700 ton DRI üretim rakamına ulaşarak bir dünya rekoruna imza attı.

Dünyanın 3 farklı kıtasında 20'yi aşkın tesisle yatırım ve üretimine devam eden Tosyalı, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor. Tosyalı Holding'in Kuzey Afrika'daki Cezayir tesislerinde üçüncü faz yatırımı geçen yıl devreye alınmıştı.

- "Cezayir’in en büyük çelik üreticisi konumunda"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, sadece 8 ay gibi kısa bir sürede, kendi kategorisinde dünya rekoru kırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu üretim rakamı, ülkemize daha fazla değer katmak adına koyduğumuz hedeflere inançla ve kararlılıkla yürüdüğümüzün en büyük kanıtıdır. Ülkemizde ve yurt dışında ham maddeden nihai boru üretimine kadar aynı çatı altında yapılanmış tek şirketiz." ifadelerini kullandı.

Yurt dışındaki yatırımlarıyla Türkiye'nin demir-çelik sektöründeki gücünü küresel arenada da hissedilebilir şekilde ortaya koyduklarını kaydeden Tosyalı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tosyalı Iron Steel Industry Algerie, 4 milyon ton sıvı çelik kapasitesiyle bugün Cezayir’in en büyük çelik üreticisi konumunda. Sadece bu yıl 150 bin ton ihracat yapmayı planlıyoruz. 2020'de ise işletmeye alınacak liman ve konveyör bandının oluşturacağı lojistik imkanlar sayesinde bu rakamın yıllık 600 bin ton seviyesine çıkarılmasını hedefliyoruz. Sırf bu rakamlar bile içinde bulunduğumuz her coğrafyanın istihdam, ekonomi ve ihracatına önemli katkı sağladığımızın göstergesi."

- Cezayir'in en büyük sanayi kuruluşu

Tosyalı Algerie, 500 milyon dolar ödenmiş sermayesi ve 1 milyar 200 milyon doları aşan öz kaynağıyla Cezayir'in en büyük sanayi kuruluşu konumunda olmayı sürdürüyor.

Ülkenin bu alandaki ithalatını ikame etmekle kalmayıp aynı zamanda Cezayir'i pazarda ihracatçı bir oyuncuya dönüştüren Tosyalı Algerie bünyesinde dördüncü faz için de kollar sıvanmış durumda.

Tamamlandığında 4,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 6 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek Tosyalı Algerie için gerçekleşecek toplam yatırım da 6 milyar doları aşacak. Gelecek 5 yılda toplam üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, Tosyalı Algerie'nin cirosunun 5 milyar doları aşması planlanıyor.

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