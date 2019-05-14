FİNANS

TOTAL ANAC: Muadili olmayan bir madeni yağ analiz sistemi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Türkiye’de madeni yağ sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren lider şirketlerden TOTAL, dünyanın dört yanından milyonlarca farklı yağ örneğini veri havuzunda topluyor.

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Türkiye’de madeni yağ sektöründe 29 yıldır faaliyet gösteren lider şirketlerden TOTAL, dünyanın dört yanından milyonlarca farklı yağ örneğini veri havuzunda topluyor. ANAC sistemiyle yapılan yağ analizinden, motorun ömrünü uzatacak çözümler çıkıyor.

Dünyada 150’den fazla ülkede, otomotiv, endüstri, taşımacılık, tarım, inşaat ve denizcilik sektörlerine ürün tedariği yapan TOTAL’in Türkiye iştiraki Total Turkey Pazarlama, gelişmiş yağ analiz sistemi ANAC yardımıyla, araçların yaşayacağı olası sorunları önceden tahmin ederek kullanıcılara çözüm önerileri sunuyor.

TOTAL ANAC, 35 yıldır dünyanın dört yanından gelen verilerle büyüyen ve beş milyondan fazla tanıyı içeren veri havuzuna dayanarak kullanılmış yağı teşhis eden yağ analiz sistemi olarak tanımlanıyor. Bu havuz, TOTAL ANAC teşhisleriyle alınan başarılı düzeltici aksiyonlara göre oluşturulan yorumlar ve kullanıcı geri bildirimleriyle besleniyor. Sistem, yağ analizi ile araç veya ekipman problemlerini, aracın/ekipmanın yaşını, çalışma şartlarını ve normal aşınma oranını dikkate alarak teşhis etmekte kullanılıyor. Problemin teşhisinin ardından çözmek için neler yapılacağı konusunda kullanıcıya öneriler sunuyor.

Filo yönetimi için ideal

TOTAL ANAC'ın araç filosu yönetimi için özel olarak geliştirilen bir yağ analiz sistemi bulunuyor. TOTAL ANAC Pro adını taşıyan bu sistem, güç aktarma organlarının (motor, şanzıman, diferansiyel ve tüm bağlantıları) aşınmasını ve yağın durumunu sistematik şekilde takip ediyor. Olası araç arızalarının tespitinde kullanılan sistem, kullanıcıların araç filolarına yönelik önlemleri planlanmasına yardımcı oluyor.

TOTAL Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

“ANAC Pro ile beklenmedik arızaların, ticari kayıpların ve acil durum bakımlarının önüne geçmek mümkün. ANAC Pro, benzer milyonlarca aracın deneyiminden yola çıkarak karşılaştırmalı çözümler ve kolayca takip edilebilen iyileştirme önerileri sunar. Bu sayede, bakım zamanlamalarının doğru planlanması, doğru ekipmanlara gereken müdahalelerin yapılması, aracın ve ekipmanların maksimum çalışma saatini elde etme ve ömürlerini uzatma imkanı sağlar. ANAC Pro, bu öne çıkan özellikleri ile filo optimizasyonunun bel kemiği niteliğindedir.”

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