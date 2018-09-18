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TOTAL, Antalya’da 30. istasyonu açtı

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

TOTAL Oil Türkiye AŞ, 500. istasyonunu Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde açtı - TOTAL, 30’a ulaşan istasyon sayısıyla bu yıl en fazla yatırımı Antalya'ya gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye AŞ, Antalya'daki 30'uncu, Türkiye genelinde ise 500'üncü istasyonunun açılışını Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye AŞ, 500. istasyonunun açılışını, geçtiğimiz günlerde Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in de bulunduğu bir törenle gerçekleştirdi.

TOTAL’in yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına Antalya OSB’den kiraladığı bu istasyonla, markanın en çok yatırım yaptığı şehir Antalya oldu. Bu ilde 30’a ulaşan istasyon sayısıyla TOTAL, 2018 yılında en fazla yatırımı Antalya'ya gerçekleştirdi.

Açıklamada, törendeki konuşmalarına yer verilen Ateş, Antalya OSB'nin birçok farklı alanda hizmete ihtiyaç duyduğu geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

Ateş, istasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek ,"Daha önce jandarma karakolu, şimdi 112 sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. Akaryakıt istasyonu açılarak, bu ihtiyaç da giderilmiş oldu. Antalyamıza hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TOTAL Oil Türkiye AŞ Lojistik Direktörü Yaşar Taşkıran da, TOTAL Oil Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli akaryakıt şirketi olduğunu anımsatarak, "Parçası olduğumuz Demirören Holding’in tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler TOTAL Oil Türkiye ile ülkemize değer katmak, insanımıza hak ettiği ürün ve hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Şirketimiz, geniş istasyon ağının yanı sıra lojistik açıdan da güçlü bir altyapıya sahip. Gebze, Aliağa ve Samsun’da akaryakıt tesislerimiz, Yarımca, Ankara, Aliağa’da LPG tesislerimiz var. Toplam 300 bin metreküp kapasiteye sahip olup dünya standartlarında depolama ve dağıtım hizmeti vermekteyiz." ifadelerini kulandı.

Taşkıran, müşterilere farklı alanlarda yenilikçi hizmet sunmayı ve sektörde ilkleri gerçekleştirip pazar payını artırmayı sürdürdüklerini de belirterek, yeni dönemde pazarlama faaliyetlerini artırdıklarını kaydetti.

TOTAL Antalya OSB İstasyonu İşletmecisi Cengizhan Erdoğan ise projenin 6 ayda tamamlandığının bilgisini vererek, şimdilik 15 kişiyi istihdam ettiklerini ve bunu artırmayı planladıklarını ifade etti.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda, istasyon yatırımlarını artıran TOTAL Oil Türkiye, yeni dönemde pazarlama faaliyetlerini güçlendirip, istasyonlarda yepyeni deneyimler sunmaya devam edecek.

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TOTAL Oil Türkiye AŞ

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