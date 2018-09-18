TOTAL, Antalya’da 30. istasyonu açtı

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye AŞ, Antalya'daki 30'uncu, Türkiye genelinde ise 500'üncü istasyonunun açılışını Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye AŞ, 500. istasyonunun açılışını, geçtiğimiz günlerde Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’in de bulunduğu bir törenle gerçekleştirdi.

TOTAL’in yap-işlet-devret modeliyle 10 yıllığına Antalya OSB’den kiraladığı bu istasyonla, markanın en çok yatırım yaptığı şehir Antalya oldu. Bu ilde 30’a ulaşan istasyon sayısıyla TOTAL, 2018 yılında en fazla yatırımı Antalya'ya gerçekleştirdi.

Açıklamada, törendeki konuşmalarına yer verilen Ateş, Antalya OSB'nin birçok farklı alanda hizmete ihtiyaç duyduğu geniş bir alana yayıldığını ifade etti.

Ateş, istasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek ,"Daha önce jandarma karakolu, şimdi 112 sağlık hizmetleri istasyonu açıldı. Akaryakıt istasyonu açılarak, bu ihtiyaç da giderilmiş oldu. Antalyamıza hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.