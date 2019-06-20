FİNANS

TOTAL, doğal yaşam festivali Naturafest’e sponsor oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

TOTAL Oil Türkiye, 21-22 Haziran’da düzenlenecek doğal yaşam festivali NaturaFest Göktürk’ün "enerji sponsoru" oldu. Festival, doğal ve sağlıklı ürünlerin sergilendiği stantlar, eğitici çocuk etkinlikleri, canlı müzik performansları, stand up şovlar gibi tüm gün ve gece sürecek dolu bir program ile tüm doğaseverleri bekliyor

İSTANBUL (AA) - TOTAL Oil Türkiye, sahiplendiği "enerji" teması kapsamında doğal yaşam festivali Naturafest Göktürk’e sponsor oldu.

TOTAL Oil Türkiye açıklamasına göre, şirket, 21-22 Haziran’da düzenlenecek doğal yaşam festivali NaturaFest Göktürk’ün "enerji sponsoru" oldu. Göktürk Adenpark’ta gerçekleşecek olan Naturafest Göktürk, gündüzden geceye yükselen ritmi, eğlencesi ve birbirinden keyifli etkinliklerle dolu bir program ile tüm doğaseverleri bekliyor.

Festivalde, doğal ve sağlıklı ürünlerin satıldığı pazarlar, çeşitli çocuk etkinlikleri, bahçe ve hobi atölyeleri, canlı müzik performansları, stand-up şovlar, tiyatro, müzik ve sanat performansları yer alacak.

Katılımın ücretsiz ve herkese açık olduğu festival, kapılarını gündüz 11’de açacak ve gece geç saatlere kadar devam edecek.

Saf buğdaydan yapılan tahıl ürünlerinden ev yapımı reçellere kadar bir çok doğal ürünün yer alacağı festivalde, sağlıklı yiyecekler, yoga, aromaterapi, esneme egzersizleri gibi etkinliklerin yanı sıra müzik, sanat, tiyatro, çeşitli konularda eğitici seminerler ve numeroloji gibi aktiviteler de yer alacak.

Moderatörlüğünü Meltem Pamirtan’ın üstlendiği festivale katılan uzman isimler ve sanatçılar arasında Hale Caneroğlu, Hakan Caneroğlu ve Serra Erkoç, Grup Kasamam, Mutlu Genç, Ragıp Savaş, Çok da Fifi Hatunlar, Tuz Biber, Betül Arım, Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Oya Özden, Yazar Bilge Karadeniz, Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hande Tibuk ve Holistik Yaşam Derneği Başkanı Yeşim Kaya yer alıyor.

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Total Total Oil Türkiye

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