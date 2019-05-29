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Total her iki araçtan birinin ilk dolum yağı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 11:29 | Son Güncelleme

Türkiye’de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, son beş yılda Türkiye’de üretilen yaklaşık 7.5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin etti.

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Türkiye’de madeni yağların üretimi ve pazarlaması alanında 29 yıldır faaliyet gösteren Total Turkey Pazarlama, son beş yılda Türkiye’de üretilen yaklaşık 7.5 milyon aracın 4 milyonuna ilk dolum yağları ve antifrizlerini temin etti.
Otomotiv Sanayicileri Derneği’nin (OSD) verdiği üretim rakamlarına göre Türkiye’de üretilen her iki araçtan birinde Total madeni yağları veya antifrizleri kullanıldı. OSD 2014 - 2018 yılları arası kümülatif üretim verilerine göre, ilk dolum yağları aracın genel ömrünü ve uzun süreli verimliliğini etkileyebilmesinden dolayı araçlar için oldukça önem arz ediyor. Total, ilk dolum yağlarını araç üreticileri ile yaptığı iş birlikleri ve Ar-Ge çalışmalarıyla geliştiriyor.
Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) 2018 yılı son çeyrek raporuna göre, son 20 yılda pazar payını yaklaşık olarak üç katına çıkararak yüzde 10’un üzerinde pazar payına sahip olan Total, satış hacmini de dört katına çıkardı. Küresel otomotiv üreticilerinin tercihi olan Total, Türkiye’de satışı gerçekleştirilen ürünlerin yüzde 95’ini İzmir’de üretiyor. Yetkililer 400’e yakın ürünün İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayacak şekilde üretildiğini belirterek, madeni yağ harmanlama tesis kapasitesinin yılda yaklaşık 50 bin ton olduğunun altını çizdi.
Yarım milyon tonu aşkın yerli üretim
Total Turkey Pazarlama Ticari Direktörü Cengiz Hisarcıklılar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Total’in Türkiye’de son 15 yılda İzmir Menemen’deki üretim tesisinde 565 bin ton madeni yağ ürettiğini vurgulayarak ve bu üretimin yarısından fazlasının otomotiv ürünleri olduğunu, aynı zamanda çok geniş bir ürün yelpazesi ile endüstri ve denizcilik alanında da ürettiği son teknoloji ürünlerle müşterilerine yüksek kalitede hizmet sağladığını belirtti.
“Başarımız tesadüf değil”
Hisarcıklılar, “Dünyanın en büyük dört enerji şirketinden biri olan Total, madeni yağ konusunda hem Total hem de ELF markalarının tecrübelerine sahip. Faaliyet gösterdiğimiz her alana yönelik, ileri teknoloji madeni yağ ve antifrizlerimiz bulunmakta. Yalnızca ilk dolum değil, yetkili ve özel servisler kanalında da güçlü bir konuma ve yüksek pazar payına sahibiz. Tüm ürünlerimizi, orijinal araç üreticileriyle (OEM) uzun yıllara dayanan iş birliklerimizden elde ettiğimiz bilgi ve deneyimlerle geliştirdik. Bu sebeple Türkiye’de üretilen her iki araçtan birinde Total madeni yağları veya antifrizlerinin kullanılması bir tesadüf değil ve biz bu başarıdan gurur duyuyoruz” dedi.

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