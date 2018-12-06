FİNANS

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin  lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atıyor.

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE'nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde akaryakıt sektöründe bir ilke imza atıyor. İşitme engellilere yönelik “İki Elin Enerjisi Güzel Projesi ile TOTAL istasyonları, akaryakıt sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, işaret dili eğitimi almış personeliyle işaret dilinde hizmet vermeye başlayacak.

İlk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa’daki 20 istasyonda uygulanmaya başlanan “İki Elin Enerjisi Güzel” projesi kapsamında TOTAL, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte istasyon market ve ön saha çalışanlarına, işaret dili eğitimleri verildi. Projeye dair farkındalık yaratmak amacıyla TOTAL Gönüllü Takımı da işaret dili eğitimi aldı.

Konuyla ilgili İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça, “Pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engelliler hizmet alırken zorluklar yaşıyor. İşitme engelli bireylerden aldığımız geri bildirimler doğrultusunda, yaşanılan sorunları minimuma indirmek adına Total Oil Türkiye ile “İki Elin Enerjisi Güzel” projesini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin ana amacı, duyma ve konuşma yetisinden yoksun işitme engelli bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi, sağlıklı bir iletişim ortamının sağlanması, bu sayede İşaret Dili uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayacak farkındalığın toplum içerisinde oluşturulmasıdır. Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan TOTAL Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz.” dedi.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu öngörülüyor. TOTAL, kısa sürede çok daha fazla şehir ve istasyonda hayata geçirmeyi hedeflediği “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle, tüm Türkiye’deki işitme engelli vatandaşlarımıza ulaşmayı ve gündelik hayatta yaşadıkları olumsuzluklara çözüm oluşturmayı hedefliyor.

BEGÜM EGESEL: SEKTÖRDE İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan TOTAL Oil Türkiye A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, şunları söyledi:

“TOTAL Oil Türkiye olarak, yurt çapında 500 istasyonumuzla tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde tutmaya gayret ediyoruz. “İki Elin Enerjisi Güzel” projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreterek istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını ve işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Projenin ilk fazında İstanbul, Ankara ve Bursa’da yirmi istasyonumuzun market ve ön saha çalışanları işaret dili eğitimi aldı, diğer illerdeki eğitimleri de planlıyoruz. Projemizin kapsamını önümüzdeki dönemde genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Projenin lansmanı dün yayına giren reklam filmi ile gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Müfit Samık’ın oturduğu, Shortcut yapım şirketi tarafından Antalya’da çekimleri gerçekleşen reklam filminin yaratıcı reklam ajansı ise FCB Artgroup. Reklam filminin tamamında sadece işaret dili kullanılarak akaryakıt sektöründe yine bir ilke imza atılmış oldu. Reklam filmine Youtube linkinden erişebiliniyor. https://youtu.be/qIDVrrViEuk

Nisan 2016’dan itibaren Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye, geçtiğimiz aylarda “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” imaj kampanyasını hayata geçirmişti. Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, Türkiye’ye hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyorTOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır
Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdamArnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Sırrı Süreyya Önder cezaevine teslim oldu

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

İşte Türk-İş’in asgari ücret teklifi

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Siyah Çin çekirdeği piyasayı istila etti

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

Özçelik İş Sendikası: 2 bin liranın üzerinde bir asgari ücret açıklanmalı

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

İki kardeş, kilitli pizza kutusu üretti

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Badeer/Ercoşkun: Hedef Türkiye'ye üç milyar dolar yatırım çekmek

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

Karavelioğlu: 15.7 milyar dolarlık ihracat yaptık, 222 ülkede Türk makineleri kullanılıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.