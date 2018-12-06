FİNANS

TOTAL istasyonlarında işaret diliyle hizmet verilecek

FİNANS HABERLERİ  | 06.12.2018 11:01 | Son Güncelleme

TOTAL istasyonlarında işaret diliyle hizmet verilecek

TOTAL Oil Türkiye tarafından Türkiye'de ilk kez akaryakıt istasyonlarında işaret diliyle hizmet verilecek.

Şirketten yapılan açıklamada, TOTAL'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında işitme engellilere yönelik "İki Elin Enerjisi Güzel" projesini hayata geçireceği belirtildi.

Türkiye’de yaklaşık 4 milyona yakın işitme engelli olduğu ifade edilen açıklamada, TOTAL'in işitme engellilere hizmet vermek amacıyla İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile ilk etapta İstanbul, Ankara ve Bursa’daki 20 istasyon da çalışanlarına işaret dili eğitimi verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOTAL Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, Türkiye'de 500 istasyonla hizmet verdiklerini vurgulayarak, "İlk kez akaryakıt istasyonlarında işaret diliyle hizmet vermeyi amaçlayan 'İki Elin Enerjisi Güzel' projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üreterek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını ve işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık yaratmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da pek çok sektörde olduğu gibi akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorlandıklarına dikkati çekerek, projenin ana amacının, duyma ve konuşma yetisinden yoksun bireylerin istasyonda bulunduğu süre içerisinde kendi dilinde hizmet alabilmesi olduğunu aktardı.

Proje kapsamının önümüzdeki dönemde genişletilerek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engellilerin daha fazla hizmet alması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
İşitme engelliler Total Oil Türkiye

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