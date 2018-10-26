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TOTAL Oil Türkiye, en büyük istasyonu İstanbul Yeni Havalimanı’na açıyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 17:33 | Son Güncelleme

Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., İstanbul Yeni Havalimanı ziyaretçilerine hizmet verecek Total Havalimanı istasyonunu açacağını açıkladı.

Gökhan Artan / İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Nisan 2016’dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, Türkiye’nin lider akaryakıt şirketlerinden TOTAL Oil Türkiye A.Ş., İstanbul Yeni Havalimanı ziyaretçilerine hizmet verecek Total Havalimanı istasyonunu açacağını açıkladı.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın akaryakıt istasyonu TOTAL olacak. İstasyonun açılışı, İstanbul Yeni Havalimanı’nın 29 Ekim tarihindeki açılışının ardından, yıl sonuna doğru gerçekleştirilecek. Total Oil Türkiye, bu istasyonla birlikte İstanbul Yeni Havalimanı sınırları içinde ziyaretçilerin kullanımına yönelik tek akaryakıt istasyonunun sahibi olacak.

İstanbul Yeni Havalimanı yolcularına ve araçlarına hizmet verecek olan, yaklaşık 5 bin metrekarelik alana sahip istasyon, 9 akaryakıt, 3 LPG olmak üzere 12 ayrı pompa adası ile servis sağlayacak. En son teknolojiyle donatılmış istasyonun içerisinde, yolcuların birçok ihtiyacına cevap verebilecek, geniş ürün çeşitliliğine sahip Café Bonjour market de yer alacak.

TOTAL Oil Türkiye, ilklere imza atmaya ve büyümeye devam ediyor

İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde açılacak yeni istasyon hakkında konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceklerini belirtti ve ekledi:

"Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeye sahip lider şirketlerinden Demirören Holding olarak her zaman olduğu gibi bugün de, büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle çalışıyoruz. Amacımız, ülkemize değer katmak, insanımıza hak ettiği ürün ve hizmetleri sunmak. Bu kapsamda ülkemiz için gurur kaynağı olan ve aynı zamanda dünyanın en büyük havalimanı olma özelliği taşıyan İstanbul Yeni Havalimanı içerisinde Total akaryakıt istasyonumuzu açmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."

"Stratejik noktalarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Total Oil Türkiye A.Ş. Satış Direktörü Göker Gürkaya da, "Total Oil Türkiye olarak müşterilerimize birçok farklı alanda yenilikçi hizmetler sunuyor, sektörümüzde ilkleri gerçekleştirerek pazar payımızı artırmayı sürdürüyoruz. Bu istasyonumuzda da yine teknoloji tabanlı pek çok özel projeyi hayata geçireceğiz. İstasyon ağımızı hızla genişletiyor, bir yandan da istasyonlarımızdaki hizmet anlayışını geliştiriyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı gibi stratejik noktalarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Total Oil Türkiye olarak yeni dönemde pazarlama faaliyetlerimizi de artırdık. Yeni imaj kampanyamız ve reklam filmimizde 'Türkiye’nin Enerjisi Güzel' dedik. Şimdi bu enerjiyle tüm Türkiye’yi kucaklıyoruz” dedi.

TOTAL Oil Türkiye birçok ilkle tanıştırdı

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL Oil Türkiye, lojistik açıdan da güçlü bir alt yapıya sahip. Gebze, Aliağa ve Samsun'da akaryakıt, Yarımca, Ankara ve Aliağa'da LPG olmak üzere toplam yaklaşık 300 bin m3 kapasiteli tesise sahip şirket, dünya standartlarında depolama ve dağıtım hizmeti sağlıyor.

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