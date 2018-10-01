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TOTAL, ziyaretçilerine Nescafe Milano deneyimini yaşatacak

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2018 13:25 | Son Güncelleme

Nestle Professional'ın premium markası Nescafe Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Cafe Bonjour'larda kahve severlerle buluşacak - TOTAL Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya: - "Nestle Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Demirören Holding bünyesinde Nisan 2016’dan bu yana faaliyet gösteren TOTAL Oil Türkiye AŞ, dünyanın önde gelen kahve üreticilerinden Nestle ile iş birliğine imza attı.

İlk kez TOTAL istasyonlarında hayata geçen iş birliği kapsamında, Nestle Professional'ın premium markası Nescafe Milano’nun yeni jenerasyon kahve makineleri, TOTAL istasyonlarındaki Bonjour marketlerde ve Cafe Bonjour’larda kahve severlerle buluşacak. Nescafe Milano kahveleri, TOTAL istasyonlarını ziyaret edenlere özel bir kahve deneyimi yaşatacak.

TOTAL Oil Türkiye AŞ Satış Direktörü Göker Gürkaya, 1 Ekim Dünya Kahve Günü’nde TOTAL Kozyatağı istasyonunda gerçekleşen iş birliğinin lansmanındaki konuşmasında, ziyaretçilerinin istasyon deneyimlerini zenginleştirmek ve güzelleştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kaliteli akaryakıt ile özdeşleşen TOTAL markasına, akaryakıt dışı hizmetlerinde de alanında deneyimli ve başarılı partnerlerle yaptıkları iş birlikleriyle değer katmayı hedeflediklerini vurgulayan Gürkaya, ağustos ayında lansmanını gerçekleştirdikleri yeni imaj kampanyası "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" ile hayat mücadelesinin gerçek kahramanlarına günlük koşuşturmaları içerisinde ihtiyaç duydukları enerjiyi TOTAL istasyonlarında bulabileceklerini anlattıklarını ifade etti.

Gürkaya, "Bu söylemimizin arkasında duruyor, istasyonlarımızı ziyaret eden herkesin istasyonlarımızdan enerjilerini yenilemiş olarak ayrılması için çalışıyoruz. Nestle Professional ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle, müşterilerimize her zaman olduğu gibi yine üst düzey kalitede bir ürün ve hizmet sunmayı amaçlıyoruz." dedi.

Nestle Professional Türkiye Genel Müdürü Arzu Alibaz ise iş birliğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin akaryakıt sektöründeki lider şirketlerinden biri olan TOTAL Oil Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden dolayı çok mutluyuz. Nescafe’nin kahve konusundaki 80 yıllık tecrübesini, yenilikçi çözümlerle birleştirerek pazara sunduğumuz Nescafe Milano yeni jenerasyon kahve makinelerimizde, yüzde 100 Arabica kahve çekirdeklerinden oluşan ve Yağmur Ormanları Birliği (RFA) sertifikasına sahip Nescafe Superiore çekirdek kahvemiz kullanılmakta. Kahve severler, sevdikleri, alışkın oldukları kahve lezzetine bundan böyle TOTAL istasyonlarında kolayca ulaşabilecek. Nestle Professional kalitesi ve uzmanlığıyla önümüzdeki dönemde de yenilikçi atılımlarla tüketicilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz."

Etkinlikte, Nescafe Milano’nun tescilli baristaları, Kahve Günü’nü dolayısıyla latte art ve özel aromalı kahveler hazırlayarak TOTAL Kozyatağı istasyonunda ziyaretçilere ikram etti.

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Nestle Professional Total TOTAL Oil Türkiye AŞ

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