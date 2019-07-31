FİNANS

Total'den işitme engellilere destek

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 12:54 | Son Güncelleme

Total'den işitme engellilere destek

Total Oil, "İki Elin Enerjisi Güzel" projesi kapsamında, Türkiye genelinde 125 Total akaryakıt istasyonunda işaret dilinde hizmet veriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye'de 4 milyonun üzerindeki işitme engelli bireye yönelik geçen yıl sonu hayata geçirilen projesi kapsamında, Türkiye genelinde işaret dilinde hizmet veren istasyon sayısının 125'e çıkarıldığı bildirildi.

Proje kapsamında işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmenin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şirketin Türkiye'deki tüm işitme engelli bireylere ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel, engelsiz iletişimi destekleyen ilk akaryakıt firması olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Total Oil Türkiye'nin Türkiye’de 500'ün üzerinde akaryakıt istasyonunda hizmet verdiğini belirten Egesel, şunları kaydetti:

"Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi bizler, Türkiye'ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor, topluma karşı sorumluluklarımızı da her zaman göz önünde bulundurmaya gayret ediyoruz. İki Elin Enerjisi Güzel, projemizle işitme engelli bireylerin günlük hayatlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, istasyonlarımızda kendi dillerinde hizmet almalarını sağlamak ve ülke genelinde işaret dilinin yaygınlaşması için farkındalık oluşturmayı hedefledik. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük illerin ardından projeyi tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak amacıyla eğitimlerimizi diğer illerimizde de devam ettirdik. Hedefimiz ülke genelinde, istasyonlarımızda işaret dilinde hizmet verebiliyor olmak. Projemizin kapsamını çok kısa zamanda genişleterek, farklı hizmet ve çözümlerle işitme engelli bireylerin yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz."

İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği Başkanı Ebru Akça da pek çok sektörde olduğu gibi, akaryakıt sektöründe de işitme engellilerin hizmet alırken zorluklar yaşadığına işaret ederek, "Bu projenin hayata geçmesinde her daim yanımızda olan Total Oil Türkiye ailesine, camiamıza verdikleri bu destekten kaynaklı şükranlarımızı borç biliriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İki Elin Enerjisi Güze Total Oil Total Oil Türkiye AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Egesel

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