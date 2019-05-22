FİNANS

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

Total araştırma ve geliştirme mühendislerinin, “ART” olarak da bilinen “Age Resistance Technology” ile geliştirdiği Total Quartz motor yağları araçlarda uzun süre üst düzey performans sağlarken, yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.

Total’den motoru genç tutan motor yağı: Quartz

İstanbul, 22 Mayıs (DHA) - Total araştırma ve geliştirme mühendislerinin, “ART” olarak da bilinen “Age Resistance Technology” ile geliştirdiği Total Quartz motor yağları araçlarda uzun süre üst düzey performans sağlarken, yakıt tasarrufuna da katkı sağlıyor.
Zorlu koşullarda mükemmel koruma
Total Quartz’ın kullandığı “Age Resistance Technology” ile yağ molekülleri arasındaki etkileşimin artmasıyla dayanıklı moleküler bir yapı oluşurken, aşırı sıcaklıklar, basınç, oksitlenme veya tortu oluşumu gibi durumlara karşı yüksek direnç sağlayan moleküler etkileşim ile koruyucu yağ filminin kopması önleniyor. ‘ART’ sayesinde Total Quartz motor yağları, motorun tüm parçalarını koruyarak ve motoru uzun yıllar genç tututuyor.
Total Quartz’ın özellikleri şöyle sıralandı:
Total Quartz aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında bile motor için gelişmiş koruma sağlar. ‘ART’ ile geliştirilen Total Quartz motor yağlarının moleküler yapısı motor parçalarını yağlayacak ve koruyacak dayanıklılığa sahip. Total Quartz motor yağları, mekanik aşınmaya karşı yüzde 64’e varan daha yüksek koruma ve kurum oluşumuna karşı, resmi endüstriyel test limitlerine kıyasla, yüzde 18’e varan koruma sağlıyor.
Her depoda 8 lira tasarruf
Motordaki hareketli parçalar arasındaki daha az sürtünme, daha az enerji tüketimi ve daha fazla yakıt tasarrufu anlamına gelir. Dünyanın önde gelen araç üreticilerinin onayladığı ve motorsporları ekipleri tarafından da tavsiye edilen üstün standartlara sahip Total Quartz motor yağları sayesinde yakıt tasarrufu yüzde 3.0’e kadar artar.
Total Turkey Pazarlama Hakkında
Total Turkey Pazarlama, tamamı Total grubu iştirakı olan ve Türkiye’de madeni yağ üretimi ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren global bir oyuncudur. 130 çalışanı ile başta motor yağları olmak üzere madeni yağlar alanında operasyonlarını yürüten şirket 2017 yılı sonu itibariyle %11,9 pazar payına ulaşmıştır. Şirket otomotiv, endüstri ve deniz taşımacılığı segmentlerine hem doğrudan hem de distribütörleri aracılığıyla ürün tedariği yapan güçlü bir satış ve dağıtım ağına sahiptir.
Total Turkey Pazarlama, İzmir Menemen’de en üst düzey uluslararası ve yerel standartları karşılayan madeni yağ harmanlama tesisinde yılda yaklaşık 50 bin ton madeni yağ ve özel ürünün üretimini yapmaktadır.
Total Marketing & Services Bölümü Hakkında
Total Marketing & Services bölümü ham petrolden elde edilen ürünlerin pazara sunulması ve ilgili süreçte gereken tüm hizmetlerin sağlanmasından sorumlu şirket birimidir. Birimin 31.000 çalışanı 110 ülkede yer almakta ve ürün ve hizmetlerin 150 ülkeye satışını sağlamaktadır. Her gün, Total Marketing & Services 65 ülkede yer alan 16.000’den fazla akaryakıt istasyonunda 8 milyondan fazla müşterisine hizmet vermektedir. Dünyanın dördüncü büyük madeni yağ tedarikçisi ve Afrika’nın en büyük petrol ürünleri dağıtıcısı olan şirket, dünya çapında 50 üretim tesisi ile madeni yağ, asfalt, katkı, özel yakıt ve sıvılar üreterek büyümesini sürdürmektedir.
Total Hakkında
Total global bir entegre enerji üreticisi ve sağlayıcısı, önde gelen bir akaryakıt ve gaz tedarikçisi ve majör bir düşük karbon salınımlı enerji oyuncusudur. Total 98,000 çalışanı ile daha iyi, daha güvenli, daha temiz, daha verimli, daha yenilikçi ve mümkün olan en fazla kişiye ulaşan enerjiyi taahhüt eder. Total, kurumsal sosyal sorumluluğu gereği, dünya çapında 130’dan fazla ülkeye yayılan operasyonlarının istikrarlı bir biçimde ekonomik, sosyal ve çevresel katma değer sağlamasına odaklanır. (Fotoğraflı)

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