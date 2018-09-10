FİNANS

TOTAL'in imaj kampanyası "Türkiye’nin Enerjisi Güzel" yayına girdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 09:25 | Son Güncelleme

Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, TOTAL Oil Türkiye A.Ş. yeni bir imaj kampanyası başlattı

İSTANBUL (AA) - Nisan 2016'dan bu yana Demirören Holding bünyesinde faaliyet gösteren, TOTAL Oil Türkiye A.Ş. yeni bir imaj kampanyası başlattı.

TOTAL'den yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında gerçekleştirilen reklam filminde "Türkiye'nin Enerjisi Güzel" sloganıyla ülkenin ve insanının güzelliklerine değiniliyor.

"Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da…" sözleriyle başlayan filmde, Türkiye'nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor.

Türkiye'de yediden yetmişe aslında herkesin sahip olduğu, ancak zaman zaman hatırlamaya ihtiyaç duyduğu hayat enerjisinin öneminin vurgulandığı filmde, TOTAL istasyonlarının bu hayat yolculuğunda mücadele eden herkese güç ve enerji vermek için çalıştığı ifade ediliyor.

- Markanın reklam yüzü ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu

Reklam filmi boyunca Kenan İmirzalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat koşuşturması içerisinde olan insanların hikayelerini anlatıyor ve özel anlara tanıklık ediyor.

Film çekimleri Karadeniz'den Ege'ye Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Tüm bu çekimlerin sonucunda, izlerken akıllardan çıkmayacak ve herkesin kendi hayat mücadelesinden bir parça bulacağı reklam filmi ortaya çıktı.

Çekimleri 8 günde tamamlanan, yol sahneleri için özel kamera ekipmanlarının kullanıldığı reklam filminin yönetmenliğini ise Ozan Yalabık üstlendi.

Türkiye'de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL'in imaj kampanyası yıl boyunca farklı mecralarda yayınlanacak. TOTAL, Türkiye çapında 500'ün üzerinde akaryakıt istasyonuyla hizmet veriyor.

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