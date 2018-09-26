Toyo Ink Group, Türkiye yatırımlarını sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Dünya mürekkep devlerinden Japonya merkezli Toyo Ink Group, Türkiye'de yapacakları yeni yatırımları sürdüreceklerini, planlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını, Manisa'daki yeni fabrikalarının hazırlık çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Toyo Ink Group'tan yapılan açıklamada, Avrupa, Afrika, Rusya ve Orta Doğu'dan oluşan geniş bir coğrafya için Türkiye’yi üretim ve satış üssü olarak belirleyen grubun, yeni yatırımlarda kullanmak üzere 10 milyon dolarlık yeni bir sermaye artırımı kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada, bu kararla, şirketin Türkiye pazarına girdiği 2016'dan beri gerçekleştirilen sermaye artırımlarının toplam 27 milyon dolara ulaşacağı kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Toyo Ink Group'un Hindistan ile ABD arasındaki coğrafyada tüm ürün gruplarını üretebilen tek merkezi konumunda bulunduğu belirtildi. Üretim kapasitesinin artırılması ve daha önce satışı gerçekleştirilen ithal ürünlerin üretilmesi amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 62 bin metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurma kararı alan Toyo Ink Group'un, polimer, mürekkep ve kaplama malzemeleri üreteceği fabrika ile bölgesel gücünü perçinleyeceği bildirildi.