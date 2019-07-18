FİNANS

Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için özel araç tasarladı

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2019 17:03 | Son Güncelleme

Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için "APM" adı verilen çok amaçlı taşıma aracı geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için "APM" adı verilen çok amaçlı taşıma aracı tasarladı.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, olimpiyat ve paralimpik oyunlarının partneri Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için özel bir ulaşım aracı geliştirdi.

"APM" adı verilen çok amaçlı taşıma aracı ile sporcular, görevliler ve izleyiciler mümkün olan en uygun lokasyona kadar rahatça ulaştırılacak.

"Herkes için hareket özgürlüğü” mottosuyla yola çıkan Toyota'nın tasarladığı bu araç aynı zamanda engelli insanların, hamile kadınların ve küçük çocuğu olan ailelerin ulaşımını da kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yüzde 100 elektrikli Toyota APM filosu aynı zamanda organizasyonun olduğu yaz boyunca sedye taşımak gibi yardım faaliyetlerini desteklemek için de kullanılacak. Oyunlar boyunca Toyota, ziyaretçileri ve görevlileri çeşitli tesislere taşımak adına 200 civarında APM araç tedarik edecek.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, üç sıra koltuğa sahip APM'de ilk sırada sürücü koltuğu yer alıyor. Araç, ikinci sıra koltukta üç kişi ve üçüncü sıra koltukta iki kişi olmak üzere şoförle birlikte 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor.

Tekerlekli sandalye taşınması gerektiğinde ise ikinci sıra koltuklar katlanarak gerekli yer açılabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle sürücü koltuğu yüksekte ve ortada konumlandırıldı. Böylece sürücünün yolcuları görmesi ve inip/binerken bireysel ihtiyaçlarına destek verebilmesi sağlanacak.
3,9 metre uzunluğa, 1,6 metre genişliğe ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip Toyota'nın olimpiyat destek aracı, maksimum 19 km/s hıza ulaşıyor ve 100 kilometrelik menzil sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
2020 Tokyo Olimpiyatları toyota

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