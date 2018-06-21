Toyota, ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle de öne çıkarak üst üste dördüncü yıl ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yenilikçi teknolojileri ve akıllı çözümleriyle otomotiv sektörüne önderlik etmeyi sürdürüyor.

Hibrit ve yakıt hücreli otomobiller konusunda öncü rol üstlenen Toyota, sunduğu mobilite çözümleriyle de öne çıkarak üst üste dördüncü yıl ABD'de en çok patent alan otomobil markası oldu.

İleri teknoloji ile ürettiği otomobillerin yanında, aynı zamanda bir mobilite şirketine de dönüştüğünü açıklayan Toyota, 2017 yılında ABD Patent ve Marka Tescili Ofisi'nden 2 bin 15 patent alarak sektöründe bir rekora daha imza atmayı başardı.

Toyota, Intellectual Property Owners Association (IPO) listesindeki en yenilikçi şirket arasında ilk 14'e girerek IBM, Apple ve Microsoft gibi teknoloji öncüsü isimlerin arasında yer aldı.

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- İlk patent "dokuma tezgahı"

Toyota’nın ilk patenti, 1891 yılında Sakichi Toyoda’nın aldığı dokuma tezgahı patenti oldu.