FİNANS

Toyota, Brexit sonrası Birleşik Krallıkta üretime ara verecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.08.2019 14:41 | Son Güncelleme

Japon otomotiv firması Toyota Motor Corporation , 1 Kasım’da Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılışı ardından bu ülkede bulunan Burnaston fabrikasındaki üretimini durduracağını duyurdu.

İlayda Kılıçay/İstanbul, 30 Ağustos (DHA) - Japon otomotiv firması Toyota Motor Corporation , 1 Kasım’da Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılışı ardından bu ülkede bulunan Burnaston fabrikasındaki üretimini durduracağını duyurdu.
Şirket sözcüsü, üretime Brexit’in ilk günü ara vereceklerini ardından pazar ve salı günleri üretime devam edeceklerini açıkladı ve “Önümüzdeki sürecin gidişatı hakkında bir öngörümüz olmadığı için süreci ileri tarihe erteleyerek nelerle karşılaşacağımızı göreceğiz” dedi.

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