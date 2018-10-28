FİNANS

Toyota Corolla ve RAV4 zirveyi bırakmıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Corolla ile RAV4, dünya genelinde en çok tercih edilen araçlar olmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın, Corolla modeli ve segmentinin doğuşuna öncülük eden RAV4, dünyada en çok tercih edilen araçlar olmayı sürdürüyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, Corolla, yılın 8 ayında en yakın rakibine 94 bin 182 adet fark atarak hem segmentinde hem de tüm otomotiv sektöründe dünyanın en çok satan modeli olarak öne çıkıyor.

Corolla, üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda yaklaşık 45 milyon satış adedine ulaşarak 3 bin 500 otomobil modeli içinde dünyanın en çok tercih edilen otomobili unvanını da elinde bulunduruyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 fabrikada üretilen Corolla, Toyota'nın yılın ilk 9 ayında toplam 23 bin 409 adetlik Türkiye satışları içinde 15 bin 293 adetle ilk sırada yer alıyor.

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- RAV4'ün başarısı katlanıyor

Toyota'nın yüksek satış başarısı SUV segmentinde de RAV4 ile öne çıkıyor. Yılın 8 ayında "dünyanın en çok tercih edilen SUV'u" unvanını alan RAV4, bu sürede 561 bin 601 adetlik satış elde etti. Toyota RAV4 segmentinde 2017'yi de zirvede tamamlamıştı.

İlk kez 1994'te pazara sunularak segmentinin doğuşuna öncülük eden Toyota RAV4, SUV segmentinin Türkiye'de ve dünyada büyümesinin de önünü açıyor. 2017'de tüm dünyada 30 milyon adetlik satış gerçekleştiren SUV segmenti, toplam otomotiv pazarında yüzde 34'lük bir paya sahip. SUV pazarının yüzde 57,2'sini C-SUV'lar, yüzde 35,2'sini D-SUV'lar ve yüzde 5'ini ise B-SUV'lar temsil ediyor.

Corolla ve RAV4, ekim ayı boyunca sürecek kampanyasında büyük indirimlerle yerini alıyor. 10 bin 200 TL'ye varan indirimler ve hurda teşviği kapsamında eski araçlarını vererek yeni bir Corolla almak isteyenler bu otomobile 86 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabiliyor.

RAV4'ün Hybrid Advance 4x2 modeli dışındaki tüm RAV4 Hybrid modellerinde de 15 bin liralık indirim bulunuyor.

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toyota

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