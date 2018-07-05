FİNANS

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer, doğaya zarar vermeden enerji üretilmesini ve kullanılmasını destekliyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yakıt teknolojilerinde sıfır emisyon salımı olan hidrojeni yaygınlaştırmak adına kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Mirai modelini tanıtan, fabrikada hidrojenli forkliftler kullanan ve hidrojen yakıtlı kamyonlar üreten Toyota, şimdi de dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

Toyota'nın da desteklediği 2017 yılında Fransa'da suya indirilen ve bir tekneden çok daha fazlası olan Energy Observer, doğaya zarar vermeden enerji üretilmesini ve kullanılmasını destekliyor.

Energy Observer, yarının enerji ağının daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama alanlarına sahip Energy Observer, dünya çapında dolaşarak tanıtım yapacak.

Energy Observer herhangi bir sera gazı veya partikül salımı olmayan ilk otonom hidrojen gemi olarak dikkati çekiyor. Geleceğin elektrik tahrikli gemisi, yenilenebilir enerji ve deniz duyundan hidrojen üreten karbonsuz bir sisteme sahip.

Hidrojen, Energy Observer'da çok önemli bir yere sahip ve Toyota da bu sebeple bu projenin içerisinde yer alıyor. Gemiye özel olarak üretilen batarya çözümüyle önemli bir ağırlık tasarrufu sağlandı. Enerji depolama imkanının olmasıyla karada ve denizde, enerji tedariki sorununun önüne geçiliyor.

2017'de Fransa'da yolculuğuna başlayan gemi, şu anda Akdeniz'de, 2019'da Kuzey Avrupa'da olacak. Energy Observer, Olimpiyat Oyunları için 2020'de Tokyo'da olmayı hedefliyor.

Toyota, son 20 yıldır hidrojen teknolojisine öncülük ediyor. Kapsamlı testlerle birlikte hidrojenin pratik bir yakıt alternatifi olması için çalışıyor. Hidrojen, hızlı yakıt dolumuna, yüksek menzile ve emisyonsuz sürüşe imkan veriyor.

Energy Observer ekibinin çalışmaları da sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken, yapılan çalışmalar sonbahardan itibaren 8 bölüm halinde TV kanalı Planete+ yayınlanacak, ayrıca internette de bu seriden bölümler paylaşılacak.

Sponsorluk anlaşması yapılmadan önce Toyota, 2017 yılında teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai'yi tahsis ederek projeye ilk günden beri desteğini sürdürüyordu.

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