Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yakıt teknolojilerinde sıfır emisyon salımı olan hidrojeni yaygınlaştırmak adına kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.

Mirai modelini tanıtan, fabrikada hidrojenli forkliftler kullanan ve hidrojen yakıtlı kamyonlar üreten Toyota, şimdi de dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

Toyota'nın da desteklediği 2017 yılında Fransa'da suya indirilen ve bir tekneden çok daha fazlası olan Energy Observer, doğaya zarar vermeden enerji üretilmesini ve kullanılmasını destekliyor.

Energy Observer, yarının enerji ağının daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama alanlarına sahip Energy Observer, dünya çapında dolaşarak tanıtım yapacak.

Energy Observer herhangi bir sera gazı veya partikül salımı olmayan ilk otonom hidrojen gemi olarak dikkati çekiyor. Geleceğin elektrik tahrikli gemisi, yenilenebilir enerji ve deniz duyundan hidrojen üreten karbonsuz bir sisteme sahip.