-Toyota, en başarılı ihracatçı firmaları sıralamasında ikinci sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Toyota, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan Türkiye’nin en başarılı ihracatçı firmaları 2017 sıralamasında beş basamak birden yükselerek ikinci sırada yer aldı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, TİM tarafından gerçekleştirilen 2017 yılı İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, ilk bin firma içinde bir önceki yıla göre beş basamak yükselip 2’nci sıraya yerleşerek ödülün sahibi oldu.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato ödülü Başbakan Binali Yıldırım’ın elinden aldı.

2017 yılında yüzde 146 artışla 4,44 milyar dolarlık rekor bir ihracat değerine ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi, ülke ekonomisine katkısını katlayarak sürdürüyor.

2017 yılı boyunca tam kapasiteyle çalışıp 281 bin otomobili üretim bantlarından indiren fabrika, tarihinin en yüksek rakamına ulaşarak yüzde 74'ü Avrupa, yüzde 20'si Kuzey Amerika ve yüzde 6'sı Orta Doğu, Kuzey Afrika ile diğer ülkeler olmak üzere 244 bin aracı yaklaşık 100 ülkeye ihraç etti.

Şirket ayrıca, 281 bin adetlik kapasitesiyle Toyota’nın Avrupa’daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumunda bulunuyor.

C-HR modeliyle birlikte Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma unvanına sahip fabrika, 3 vardiyalı üretim sisteminde 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.

