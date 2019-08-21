FİNANS

Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso Gözünü Dakar’a Dikti

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

Formula 1’in çifte Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, gelecek aylarda Toyota Hilux ile bir dizi test yapacak - Test yapılan aracın ise 5-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dakar Rallisi’nde mücadele etmesi bekleniyor

İSTANBUL(AA) - Toyota’nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso, 2018/19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki başarısının ardından güçlerini yeniden birleştiriyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1’in çifte Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, gelecek aylarda Toyota Hilux ile bir dizi test yapacak. Test yapılan aracın ise, 5-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dakar Rallisi’nde mücadele etmesi bekleniyor.

Farklı disiplinlerde zaten etkileyici bir yarış kariyerine sahip olan Fernando Alonso, önümüzdeki beş ay boyunca Toyota GAZOO Racing ve Dakar Ralli takımıyla birlikte yakın bir çalışma içerisinde bulunacak. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da gerçekleştirilecek yoğun antrenman programıyla birlikte Dakar Rallisi’nin zorlu yanlarına adapte olacak.

İki kez Le Mans 24 Saat'i kazanan, son FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası galibi, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu ve Daytona 24 Saat galibi olan Fernando Alonso, Toyota ile birlikte sınırlarını zorlayarak motorsporlarının en zorlu disiplinlerinden birinde, off-road sürüş yeteneklerini geliştirecek.

Alonso, Afrika’daki çöllerde testlere başlarken, Güney Afrika Cross Country Serisi’nin bir ayağı olan ve 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 Harrismith 400 yarışına da katılarak hazırlıklarını sürdürecek.

Toyota araçları uzun yıllardan beri Dakar Rallisi’nin favori araçlarından biri olarak öne çıkıyor ve birçok özel takım da 2019’da bu araçlarla yarışa katılım gösterdi. Toyota Hilux ise bu yılın başlarında Nasser Al-Attiyah’ın pilotajıyla Toyota GAZOO Racing’e ilk Dakar Rallisi zaferini getirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fernando Alonso, farklı disiplinlerde yer almaktan heyecan duyduğunu belirterek, "Toyota kullanmaya başladığım Kasım 2017’den beri arka arkaya iki Le Mans zaferi ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonluğu gibi birçok başarı elde ettik. Off-road ralli deneyimini yılın başında test etmiştim. Tamamen farklı bir deneyim ve öğrenilecek çok şey var ancak Toyota Hilux çok güzel hisler verdi. Önümüzdeki dönemde yapacağımız testleri heyecanla bekliyorum. Her zaman farklı disiplinlerde, farklı mücadeleler peşinde olmak istiyorum ve bunu yapmak için harika bir takımla birlikteyim” değerlendirmelerinde bulundu.

2020’de Dakar Rallisi, 1978’de başladığından bu yana, Latin Amerika’da geçirilen başarılı yılların ardından ilk kez Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek. Toyota GAZOO Racing, 2020’deki farklı bir mücadeleye sahne olacak ralliden de başarıyla ayrılmayı hedefliyor.

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Toyota Gazoo

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