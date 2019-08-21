Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso Gözünü Dakar’a Dikti

İSTANBUL(AA) - Toyota’nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing ve Fernando Alonso, 2018/19 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki başarısının ardından güçlerini yeniden birleştiriyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Formula 1’in çifte Dünya Şampiyonu Fernando Alonso, gelecek aylarda Toyota Hilux ile bir dizi test yapacak. Test yapılan aracın ise, 5-17 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek Dakar Rallisi’nde mücadele etmesi bekleniyor.

Farklı disiplinlerde zaten etkileyici bir yarış kariyerine sahip olan Fernando Alonso, önümüzdeki beş ay boyunca Toyota GAZOO Racing ve Dakar Ralli takımıyla birlikte yakın bir çalışma içerisinde bulunacak. Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da gerçekleştirilecek yoğun antrenman programıyla birlikte Dakar Rallisi’nin zorlu yanlarına adapte olacak.

İki kez Le Mans 24 Saat'i kazanan, son FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası galibi, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu ve Daytona 24 Saat galibi olan Fernando Alonso, Toyota ile birlikte sınırlarını zorlayarak motorsporlarının en zorlu disiplinlerinden birinde, off-road sürüş yeteneklerini geliştirecek.