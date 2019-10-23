Toyota Gelecek Teknolojileriyle Tokyo Motor Show'da

İSTANBUL (AA) - Toyota bu yıl 46. kez gerçekleştirilen Tokyo Motor Show'da geleceği şekillendirecek araç teknolojisini sergiliyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota standlarında ayrıca Ultra-Compact EV modelleri de otomobil tutkunlarıyla buluştu. 23 Ekim'de kapılarını açan fuarda Toyota, yüzde 30 daha fazla menzil sunan hidrojen yakıt hücreli 2. nesil Mirai konsept, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak duygusal bir bağ kuran LQ konsepti ile Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını otonom olarak sağlayacak e-Palette konseptini ve Japonya'da tasarlanıp Avrupa'da üretilecek olan Yeni Yaris'i beğenilere sundu. Temiz bir gelecek için sürdürülebilir hidrojen toplumunun ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak büyük ses getiren mevcut Mirai, sadece su buharı salımı olan ve kolaylıkla yakıt dolumu gerçekleştirerek 500 km menzil sunuyordu. Dünya çapında hidrojen yakıt altyapısının oluşturulması adına aktif rol oynayan Toyota, 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sıfır emisyonlu yakıt hücreli elektrikli araç teknolojisini ikinci nesil Mirai konsepti ile şimdi farklı bir boyuta taşıyacak.

Yeni Mirai geliştirilen özellikleriyle birlikte yüzde 30 daha fazla menzil sunma hedefiyle tasarlandı. - Toyota Mirai'de verimliliğe odaklanıldı Toyota, Mirai'yi geliştirirken en kritik noktalardan biri olan verimlilik konusuna odaklandı. Dış görünümüyle anında dikkatleri üzerine çeken Mirai, zarif çizgileri, akıcı hatları ve konforlu kabiniyle keyifli yolculuklar sağlayacak şekilde tasarlandı. 2020’de yola çıkması planlanan yeni Mirai ilk olarak Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa’da satışa sunulacak. Toyota'nın Tokyo’da diğer bir sıra dışı aracı ise, sürücü ve araç arasında ileri teknolojiyi kullanarak, duygusal bir bağ kuran LQ konsepti oldu.Yeni jenerasyon Concept-i'yi temsil eden LQ, otonom sürüş kapasitesine ve güçlü yapay zeka Yui asistanına sahip. Yui, akıllı yapay zeka ile güçlendirilmiş bir asistan olarak, sürücüyü tanıyarak kişisel bir mobilite deneyimi sunuyor. Yui ve LQ'nün otonom sürüş teknolojisi, sürücü ve araç arasında bağ kurarak, bireysel tercihlere ve ihtiyaçlara yanıt veriyor. Fuarın özel “Future Expo” bölümünde sergilenecek olan Toyota’nın bu yeni konsepti, gelecekte üretilecek araçlar için de ipuçları veriyor.

Gelecek jenerasyon mobilite çözümü olarak gösterilen bu araç, çevreye etkiyi en aza indirirken kısa mesafeli sürüşlerde pratik bir kullanım sağlıyor. Ultra kompakt, iki koltuklu elektrikli otomobil özel olarak işe gidiş-dönüş yolculuklarında kullanılmak, yeni ehliyet alanların rahat bir sürüş gerçekleştirmesi veya iş adamlarının yerel müşterilerini ziyaret etmeleri gibi birçok farklı alanda değerlendirilmek üzere tasarlandı. Tek bir şarjla 100 km yol alabilen otomobil, maksimum 60 km/s hıza erişebiliyor ve son derece dar dönüş çapıyla şehir için rahat bir kullanım sağlıyor. Toyota’nın elektrikli araçları yaygınlaştırma hedefinin bir parçasını oluşturan bu kompakt elektrikli, 2020 yılında Japonya’da satışa sunulacak. Toyota, Tokyo Motor Show’da Toyota’nın e-Palette konseptinin kullanıma hazır “Tokyo 2020” versiyonunu da sergiledi. Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda görev yapacak araç, olimpik ve paralimpik sporcuların ulaşımını otonom olarak sağlayacak. Toyota’nın otonom sürüş çalışmalarını yürütmek üzere hazırladığı ve ilk kez 2018 yılında tanıttığı e-Palette konsepti, Tokyo 2020 olimpiyatları için seri olarak üretilmeye başlayacak.