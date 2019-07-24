Toyota, Ha:mo Ride ile güvenli sürüş yapanları ödüllendirecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, Toyota City'de Ha:mo Ride ile güvenli sürüş yapanları ödüllendirecek.

Toyota açıklamasına göre, şirket, özel olarak geliştirdiği ve Toyota City'de kullanılan Ha:mo Ride araç paylaşım platformunda sürüş güvenliği konusunda farkındalık yaratmak adına yeni "doğrulama testleri" başlatıyor.

Testlerde, Toyota City'nin şehre ait Ha:mo Ride servisindeki sürüş bilgileri alınacak ve kullanıcılar arasındaki güvenli sürüş farkındalığı artırılacak. Ayrıca, bir kaza durumunda da sorun yaşanmaması için şimdiden bir sistem kurulurken, sistem bu testlerde uygulanmaya başladı.

Özel olarak bu sürüş bilgileri, teste katılmayı kabul eden Ha:mo Ride üyelerinin güvenli sürüş performansını geliştirmek üzerine kullanılacak. Üyeler, 5 farklı derecelendirmeye sahip olacak ve güvenli sürüş yapanlar Ha:mo puanları ile ödüllendirilecek. Bu puanlar, Toyota’nın özel ödül sisteminden ürün almak için kullanılabilecek. Güvenli sürüşü ödüllendirecek sistem ve doğrulama testleri ile birlikte kullanıcılar arasında güvenli sürüş farkındalığının artması bekleniyor.