"Toyota, hibrit teknolojisinde dünyada açık ara önde"

ÖMER FARUK CEBECİ - Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ. Pazarlama Direktörü Barış Erdim, Toyota'nın araştırma geliştirme çalışmalarına verdiği önem sayesinde bugün 4. jenerasyon hibrit teknolojisini satışa sunduğunu belirterek, "Bu da bizim hibrit konusunda dünyada açık ara en önde gelen marka olmamızın arkasında yatan en önemli nedenlerden bir tanesi." dedi. Erdim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toyota'nın ilk hibrit çevreci aracı olan Prius'u, 1997'de seri üretimle piyasaya sürdüğünü, Türkiye'de ise ilk hibrit ve crossover aracı C-HR'yi 2016'da ürettiklerini belirtti. Toyota'nın 1997'den bugüne kadar dünya çapında 13 milyon hibrit araç satışı gerçekleştirdiğini anlatan Erdim, Türkiye'de 2000'li yılların başında bu dönüşümle ilgili hayallerin ortaya çıktığını kaydetti. Erdim, 2010 yılı civarında Yaris'le hibrit satış planına başladıklarını, ancak kendilerine güçlü bir ivme kazandıran aracın C-HR olduğunu bildirdi. Şirketin crossover aracı olan C-HR'nin Türkiye'de üretilmesi ve ülkede üretilen ilk hibrit olma özelliğiyle öne çıktığını vurgulayan Barış Erdim, şunları söyledi:

"Onun sayesinde sattığımız her 10 arabadan birinin hibrit olma oranına ulaştık. Daha önemlisi, bizim göz bebeğimiz olan ve dünyada da önemli bir yere sahip olan Corolla'nın etkisi oldu. Corolla'nın hibrit versiyonunun üretimiyle birlikte bu oran bu yıl yüzde 40'lara kadar çıkacak, çünkü Corolla şu ana kadar dünyada 46 milyonun üzerinde satışı yapılmış ve dünyada açık ara en fazla satılan model olma özelliğini elinde bulunduruyor ve bizim de göz bebeğimiz. Bunun hibrit versiyonunun Türkiye'de üretilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Ayrıca bizim hibrit satışlarımızı arttırmaya yönelik bir katkısı oldu. Şu an Türkiye'de sattığımız 100 arabanın 89'unu Türkiye'de üretiyoruz. C-HR ve Corolla'nın toplam katkısı bizim satışlarımız içinde yüzde 89 civarında, bunlar 2018 rakamları. Özellikle bu yıl da Corolla Hibrit'in gelmesiyle birlikte yüzde 40'a yakın hibrit satışımıza ulaşmamızda, bunun çok büyük bir katkısı olacak." - "Hibrit, dünyanın tercih ettiği bir teknoloji olmaya başladı"

Hibrit teknolojisinin dünyada herkes tarafından tercih edilmeye başlandığını ifade eden Barış Erdim, Toyota'nın en büyük avantajı bu yolculuğa çok daha önceden çıkmış olması olduğunu söyledi. Toyota'nın 2020 yılına kadar, satılan her binek aracın bir hibrit versiyonunun dünya yollarında olma hedefi koyduğunu aktaran Erdim, bu hedefi 2019 yılında gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Şu an Türkiye'de şirketin ürün gamında bulunan binek versiyonlu araçların tamamının hibrit versiyonu olduğuna işaret eden Erdim, "2020 yılına koyduğumuz hedefe 2019'da ulaşmış olmamız da bir liderlik göstergesi. Özellikle Toyota, Avrupa'da hibrit bilinirliğini 17 yıldır erişmiş durumda, yani 17 yıldır hibrit satan bir markadan bahsediyoruz. Bizim en çok gurur duyduğumuz kısım, bunu Türkiye'de 4-5 yılda gerçekleştirmiş olmamız. Özellikle Türk toplumunun teknolojiye, hibrit teknolojisine olan yatkınlığı bunda en önemli faktörlerden bir tanesi oldu. Biz neredeyse 4 yıl içerisinde oranımızı yüzde 40'lara getirmiş durumdayız." diye konuştu.