FİNANS

Toyota, hidrojenli araç üretimini hızlandırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:49 | Son Güncelleme

Toyota, hidrojenli araç üretimini hızlandırıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, sıfır emisyon salımı olan yakıt hücreli araçlara büyük yatırım yapmaya devam ediyor. Üç yılda Mirai satışlarını yıllık 3 bin adet seviyesine çıkaran şirket, 2020'de 30 binli adetlere çıkmayı amaçlıyor.

Toyota'nın açıklamasına göre, şirket, bu büyüme seviyesine hazırlanmak adına Japonya'da iki yeni büyük tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Otomobil fabrikasının yanına yapılan tamamen yeni yapılar, yakıt hücresi sistemlerinin seri üretimini genişletecek. Aynı zamanda yüksek basınçlı hidrojen tankı üretmek için de yeni bir üretim hattı kuruldu.

Yakıt hücresi yığını, hidrojen ve oksijenden elektrik üretiyor ve böylece yakıt hücreli araçların sıfır emisyona sahip olmasını sağlıyor. Toyota, yüksek adette üretim yaparak sistem maliyetlerini düşürecek. Aynı zamanda yakıt hücreli araçların büyümesi ve satış adetlerinin artması için daha geniş bir bulunabilirlik sağlayacak.

Toyota, bu adetlere erişmek için yakıt hücresi sistemi üretimi şu anki yerinden tamamen yeni, son teknoloji tesise taşınıyor. Toyota'nın 1938'de açılan ilk fabrikalarından birinin yanına inşa edildi. Yeni tesisler aynı zamanda üretim sırasında ortaya çıkan CO2 emisyonunun düşmesine de yardımcı olacak. Bu da Toyota'nın 2050 çevre hedeflerine erişmesine katkı sağlayacak önemli girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Shimoyama'daki yeni hidrojen tankı üretim hattının yapımına başlanırken, yeni yakıt hücresi yığını tesisinin yapımı da devam ediyor. Bu tesislerin operasyonlarına 2020 civarında başlaması planlanıyor.

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- Mirai satışları yıllık 3 bin adede ulaştı

Toyota, yakıt hücreli sedan modeli Mirai'yi 2014'ün sonunda pazara sunarak, bu alanda da liderlik yapmaya başladı. Toyota Mirai'nin 2015'teki 700 adetlik satış rakamı, 2016'da 2 bin adede, 2017'de yaklaşık 3 bin adede yükseldi. Şirket, bu teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte yakıt hücreli araç satışının yıllık 30 bin adede yükseltmeyi hedefliyor.

Toyota, yakıt hücresi teknolojisini otobüslere de aktardı ve Tokyo'da yakıt hücreli otobüsler hizmet vermeye başladı. Toyota ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde 100 adet yakıt hücreli otobüs satmayı hedefliyor.

Yakıt hücresi ürün gamını genişleterek bu teknolojiyi daha cezbedici hale getirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda farklı tedarikçilerle ve şirketlerle çalışan Toyota, hidrojen tedarik alt yapısının gelişmesine de öncülük ediyor.

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