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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları Aile Günü'nde buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından düzenlenen "Geleneksel Aile Günü" etkinliği 25 Ağustos'ta yapıldı

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından düzenlenen "Geleneksel Aile Günü" etkinliği, 25 Ağustos'ta gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ailesi, 25 Ağustos'ta, geleneksel olarak düzenlenen Aile Günü'nde bir araya geldi.

Rekor üretim ve ihracat rakamlarıyla gelen 2017 sonuçlarını da kutlama niteliğinde gerçekleşen Aile Günü etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oldu. Fabrika bahçesinde gerçekleşen ve 13 bin kişilik katılımla yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte, çalışanlar aileleriyle birlikte gün boyu piknik yapıp aktivite alanlarında zaman geçirdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları ve ailelerinin keyifli vakit geçirmesini amaçlayan etkinlikte, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik çeşitli atölye faaliyetleri ve animatörlü aktiviteler gerçekleştirildi. Aile Günü’nün sonunda sanatçı Kubat, sahneye çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi (CEO) Hiroshi Kato, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak her bir çalışanıyla birlikte büyük bir aile olduklarını belirtti.

Kato, "Sakarya'mıza ve Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan fabrikamızın başarıları, geçtiğimiz yıl başrolde çalışanlarımız olmak üzere, yan sanayilerimiz ve tüm iş ortaklarımızın katkılarıyla rekor seviyelere ulaştı. Bugün hep birlikte kutladığımız bu başarımızın gelecekte artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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