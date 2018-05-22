FİNANS

Toyota, Portekiz Rallisi'nden olumlu sonuçlar elde etti

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:23 | Son Güncelleme

Toyota, Portekiz Rallisi'nden olumlu sonuçlar elde etti

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın zorlu Portekiz ayağında, Toyota Gazoo Racing motorsporları takımının genç pilotu Esapekka Lappi ilerleme kaydederek son etabı 5. sırada tamamladı.

Toyota'nın açıklamasına göre, Lappi'nin takım arkadaşı Jari-Matti Latvala ise ralli boyunca başarılı bir performans çizdi ve üç etap kazanarak toplamda Toyota’nın ralliden altı etap zaferiyle ayrılmasını sağladı.

Portekiz rallisinin son günü Fafe bölgesinde gerçekleştirilen beş kısa etapta sonrası Lappi, iyi bir performans göstererek dördüncü sırayı elde etti. Fakat 18 Mayıs'ın gece etabında yaptığı bir ihlal sebebiyle, etap bitiminde Lappi'ye 10 saniye cezası verildi, bu ceza sonrası genç pilot beşinci sıraya geriledi.

Orta bölümdeki etapta Toyota araçları 19 Mayıs'ta ilk iki sırayı elde ederken, Latvala ilk sırayı ve Lappi ise ikinci sırayı almayı başardı. Şanssız bir yarış geçiren Latvala cuma günü süspansiyonuna hasar verdikten sonra durmak zorunda kalmıştı. Ralliye cumartesi günü geri dönebilen Latvala son 2 gün boyunca Yaris WRC ile olağanüstü bir performans ortaya koydu.

Arjantin'de takımı adına ilk galibiyeti alan Ott Tanak ise, 17 Mayıs'ta gece etabını kazandıktan sonra 18 Mayıs'a lider olarak başlamıştı. Ancak sabah ilk etapta viraja girerken çarptığı kayalar yüzünden radyatörü ve motoru hasar gördü. Bu istenmeyen kaza sebebiyle bir daha ralliye dönemedi.

Takım patronu Tommi Makinen ise, rallinin ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Portekiz Rallisi'nde finişe ulaşmak olumlu bir nokta. Cuma günü yaşadıklarımız hepimiz için hayal kırıklığı olmuştu fakat sonradan Jari-Matti'nin geri döndüğünü görmek ve iki günü sorunsuz atlatmamız moralimizi bir nebze olsa da yerine getirdi. Esapekka da podyum için iyi bir mücadele verdi. Genç pilotun zirveyi böylesine zorlaması harikaydı. Sonuç olarak Güç Etabı'ndan beş puan elde etmeyi başardık ve çabalarımızın karşılığını aldık. Genel olarak ralliye yorumlayacak olursak, bu hafta sonu yaşadıklarımızdan bazı dersler çıkarıp gelecek sefer daha güçlü olacağız."

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı Avrupa'nın güneyinde gerçekleştirilecek. 7-10 Haziran'daki İtalya Sardunya Rallisi, hızlı ve dar etaplarıyla öne çıkıyor. Yüksek hava sıcaklığı ise pilotları ve takımları en çok zorlayan etkenlerden biri olabilir.

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