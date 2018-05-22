Toyota, Portekiz Rallisi'nden olumlu sonuçlar elde etti

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın zorlu Portekiz ayağında, Toyota Gazoo Racing motorsporları takımının genç pilotu Esapekka Lappi ilerleme kaydederek son etabı 5. sırada tamamladı.

Toyota'nın açıklamasına göre, Lappi'nin takım arkadaşı Jari-Matti Latvala ise ralli boyunca başarılı bir performans çizdi ve üç etap kazanarak toplamda Toyota’nın ralliden altı etap zaferiyle ayrılmasını sağladı.

Portekiz rallisinin son günü Fafe bölgesinde gerçekleştirilen beş kısa etapta sonrası Lappi, iyi bir performans göstererek dördüncü sırayı elde etti. Fakat 18 Mayıs'ın gece etabında yaptığı bir ihlal sebebiyle, etap bitiminde Lappi'ye 10 saniye cezası verildi, bu ceza sonrası genç pilot beşinci sıraya geriledi.

Orta bölümdeki etapta Toyota araçları 19 Mayıs'ta ilk iki sırayı elde ederken, Latvala ilk sırayı ve Lappi ise ikinci sırayı almayı başardı. Şanssız bir yarış geçiren Latvala cuma günü süspansiyonuna hasar verdikten sonra durmak zorunda kalmıştı. Ralliye cumartesi günü geri dönebilen Latvala son 2 gün boyunca Yaris WRC ile olağanüstü bir performans ortaya koydu.