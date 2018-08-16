Toyota, Silverstone'da zaferi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Gazoo Racing, 2018-2019 Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) sezonunun üçüncü yarışında TS050 HYBRID modeliyle İngiltere'de sahne alacak.

Toyota'nın açıklamasına göre, dayanıklılık yarışlarına 2012 yılında geri dönen Toyota, farklı motorsporları kategorilerinde teknolojisini ve performansını ortaya koymaya devam ediyor.

Toyota, 2012 yılından bu yana yapılan 50 yarışın 18’inden zafer ile ayrılırken, 16 pol pozisyonu ve 45 podyum başarısı elde etmiş durumda. Toyota Gazoo Racing'in başarısı, bu yıl gerçekleştirilen efsanevi 24 saatlik Le Mans yarışının kazanılmasıyla da taçlandı. Le Mans'ta, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Fernando Alonso’nun pilotajıyla 8 numaralı TS050 HYBRID birinci gelirken Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López pilotajındaki 7 numaralı araç da ikinci olmuştu.

Toyota Gazoo Racing, Le Mans zaferinin ardından Silverstone’da da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Bugüne kadar Silverstone pistinde ikisi zafer olmak üzere tüm yarışlarda podyuma çıkmayı başaran Toyota, Le Mans’daki gibi ilk iki sırayı almak istiyor. Ekip, yenilenen Silverstone pisti için TS050 HYBRID’i hazırlarken hızlı geçilen virajlarda büyük avantaj sağlanmasını amaçladı.

Sezonun ilk yarışında da benzer ayarlarla yarışan araç, hibrit olmayan 6 LMP1 kategorisindeki rakipleriyle mücadele edecek.

