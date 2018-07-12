FİNANS

Toyota Supra efsanesi geri döndü

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

Toyota Supra efsanesi geri döndü

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın spor otomobili efsanesi "Supra" yeni nesliyle yollara dönmeye hazırlanıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın büyük merakla beklediği spor otomobillerden biri olan Toyota Supra, prototip olarak ilk kez uluslararası bir organizasyonda boy gösterdi.

Binlerce otomobil tutkunun katıldığı dünyaca ünlü "Goodwood" hız festivalinde ilk kez sergilenen Yeni Supra, Toyota Gazoo Racing’in renklerine boyanmış bir şekilde pistte tur attı. Prototip Supra’yı projeden sorumlu şef mühendis Testuya Tada ve test sürücüsü Herwig Daenens kullandı.

Yeni Supra öne konumlandırılmış sıralı altı silindirli motora ve arkadan itişli sürüşe sahip. Tamamen sürüş eğlencesine ve performansa odaklanan Supra, Toyota’nın yarış takımı Toyota Gazoo Racing ile birlikte geliştirildi.

Goodwood’da Yeni Supra’nın yanı sıra modelin yarış otomobili versiyonu olan Toyota GR Supra Racing Concept ve Le Mans 24 Saati kazanan TOYOTA TS050 Hybrid de sergilendi.

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Anahtar Kelimeler:
otomobil Supra toyota

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