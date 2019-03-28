Toyota, tarihinin en büyük filo satışına Corolla Hybrid ile imza attı

İSTANBUL (AA) - Toyota ve Türkiye’de araç kiralama sektörünün öncü kuruluşlarından Enterprise Türkiye, yaptıkları anlaşma ile bin adet Corolla Hybrid modelinin satışına imza attı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, çevreci ve teknolojik kimlikleriyle öne çıkan Toyota ve Enterprise Türkiye, stratejik iş birlikleriyle Türkiye’de çok daha fazla kişiyi üstün özelliklere sahip Toyota hibrit teknolojisi ile buluşturacak.

Söz konusu anlaşma, aynı zamanda Toyota’nın bugüne kadar Türkiye’de gerçekleştirdiği en büyük filo satışı oldu.

Tüm dünyada 13 milyondan fazla satışıyla devrim niteliğindeki hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, Türkiye’de hibrit bilinirliğinin artması için çalışmalarını da ara vermeden sürdürüyor.

Teknolojik özelliklerinin yanında çevreci ve yakıt tasarrufu sağlayan hibrit otomobillere Türkiye’de ilginin her geçen gün arttığı gözlenirken, filo pazarında da tercihler hibrite doğru yönelmeye başladı. Enterprise Türkiye’nin filosuna dahil ettiği Corolla Hybrid modeli ise bu durumun en somut göstergesi olarak öne çıkıyor.