Toyota, teknik eğitime destekte vites yükseltti

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışı yapan Toyota Otomotiv Sanayi'nin mesleki teknik eğitimin kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler büyüyerek devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, firma, ekipman bağışı yaptığı kurumlara okulların yanında AFAD ve itfaiyeleri de ekledi.

Son olarak 17 farklı ildeki okullara 20 araç, 26 farklı ildeki okullara ise 133 motor ve 115 şanzıman hibesi gerçekleştiren firmanın, böylece 2018 yılında Türkiye'nin dört bir yanına toplamda yaptığı araç bağışı 47, şanzıman sayısı 355 ve motor sayısı 376’ya ulaşmış oldu. Firma ayrıca 5 farklı ilde AFAD ve itfaiyeye 14 hurda araç desteği sağladı.

Açıklamaya göre, firma, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla sağladığı araç ve ekipman desteğinin yanında ayrıca staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerle de öğrencilere mesleki anlamda farkındalık kazandırıyor.

