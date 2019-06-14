Toyota Türkiye, 13 bin öğrenciyi bilinçlendirdi

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Çevre Turu ve Trafik Okulu projeleri kapsamında 2010'dan bu yana 13 bin öğrenciye eğitim verdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında başladığı Çevre Turu ve Trafik Okulu projelerine hız kesmeden devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu projelerle 2018-2019 eğitim öğretim yılında bine yakın öğrenciyi bilinçlendirdi.

Fabrika böylece bugüne kadar 13 bine yakın öğrenciye çevre ve trafik güvenliği konularında farkındalık yaratmış oldu. Sakara İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çevre ve trafik gibi iki hayati konuda erken yaştan itibaren bilinç aşılamayı amaçlayan projelere bu yıl 27 okul katıldı.

Çevre Turu projesine 13 grup halinde 419 öğrenci katılırken, ortaokul 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik projede çevre ile ilgili öğretici sunum ve filmler izlendi. Atık su arıtma tesisi ve güneş enerji sistemlerini inceleme imkanı bulan öğrenciler, fabrika gezisi sırasında çevreye duyarlı bir üretim sürecini yerinde inceledi. Geri dönüşümün önemini kavrayıp çevre duyarlılıklarını geliştirilmesi adına atık ayrıştırma oyunu da içerisinde olan projeye bugüne kadar yaklaşık 7 bin öğrenci dahil oldu.