FİNANS

Toyota, Türkiye Rallisi ile üst üste 3. zafer peşinde

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 14:31 | Son Güncelleme

Toyota GAZOO Racing, 13-16 Eylül'de Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası için hazır -Toyota, 2018 WRC sezonunun 10’uncu yarışı olan Türkiye Rallisi’ne üç Yaris WRC otomobiliyle katılacak

İSTANBUL (AA) - Toyota GAZOO Racing, Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota’nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing, 13-16 Eylül'de Türkiye’de gerçekleştirilecek Dünya Ralli Şampiyonası için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Toyota, 2018 WRC sezonunun 10’uncu yarışı olan Türkiye Rallisi’ne üç Yaris WRC otomobiliyle katılacak. Yaris WRC pilotları Jari-Matti Latvala, Ott Tänak ve Esapekka Lappi, Finlandiya ve Almanya’da arka arkaya alınan galibiyetlerin ardından yine birincilik hedefinde. 8 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası, Marmaris’in etrafındaki akıcı yollar ve Muğla yakınlarındaki zorlu dağ etaplarında gerçekleştirilecek. Bu yeni etaplarda WRC pilotlarını zorlu ve heyecanlı bir yarış bekliyor.

Ralli, 13 Eylül Perşembe akşamı Marmaris’teki şehir etabıyla başlayacak ve ardından cuma günü Muğla yakınlarındaki etaplarla devam edecek. Cumartesi günü ralli, daha batıda gerçekleşecek olan üç etabın iki defa koşulmasıyla sürecek. Pazar günü ise ralli Güç Etabı da dahil olmak üzere dört etapla birlikte servis alanında son bulacak.

Toyota’nın katılacağı 3 Yaris WRC otomobillerinde Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila, Ott Tänak/Martin Järveoja ve Esapekka Lappi/Janne Ferm ikilileri görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım kaptanı Tommi Makinen, son iki rallide alınan başarılı sonuçları devam ettirmek hedefinde olduklarını belirterek, "Her yarışta olduğu gibi Türkiye Rallisi için de birçok bilinmeyen var. Çünkü bu tamamen yeni bir yarış. 2003 yılında WRC ilk kez Türkiye’ye geldiğinde burada yarışmıştım. Yolların ve şartların çok zorlu olduğunu hatırlıyorum ama bu kez farklı bir bölgede yarışacağız. Mümkün olduğunca iyi hazırlandık ve Portekiz’de de iyi bir test dönemi geçirdik. Şartları orada istediğimiz gibi deneyimledik ve Türkiye’de, özellikle de yüksek sıcaklıkla iyi bir şekilde mücadele edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Jari-Matti Latvala de, sıcaklığın ve lastik kullanımının kilit rol oynayacağını belirterek, "Yıllardan beri WRC’de ilk kez tamamen yeni bir ralliye hazırlandım. Birçok bilinmeyen var. Yeni yol notları çıkarmamız gerek. Yolların karakteristiğini bilmiyoruz ve ikinci geçişlerde yolların ne kadar değişeceğini tahmin edemiyoruz. 2008'de Türkiye’ye Antalya yakınlarına geldiğimizde havanın çok sıcak olduğunu hatırlıyorum. Uzun etaplar, çok zorlayıcı ve lastikler için de çok zor. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Acropolis Rallisi’yle benzerlikleri olduğunu düşünüyorum. Ralli öncesi testler iyi geçti. Otomobilden memnunum ve süspansiyon konusunda daha iyi bir kademe kaydettik." ifadelerini kullandı.

Takımın diğer pilotu Ott Tanak ise, zorlu ralliye hazır olduklarını ifade ederek,"Son yarışlarda güzel sonuçlar aldık ancak her ralliyi tek tek ele almayı tercih ediyorum. Türkiye Rallisi hakkında çok fazla bilgimiz olmadığı için şu aşamada bir beklentiye girmek zor. Herkes zor bir yarış olacağını söylüyor: Bunu hep birlikte göreceğiz. Sıcak olacağını biliyoruz. Yarış öncesi Portekiz’in güneyinde yaptığımız hazırlıklar iyi geçti. Rekabetçi olmak için her şeyi yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Toyota takımının en genç pilot Esapekka Lappi, Türkiye Rallisi’nde birçok sürprize hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Aldığımız bilgiler, yolların zorlayıcı olduğu ve lastik kullanımının kilit nokta olacağı yönünde. Bu sebeple uzun öğleden sonra etapları kritik olacak. Testlerde, sert yollarda lastik aşınmasının oldukça yüksek olduğunu gördük ve sıcaklık da zorlayıcı bir faktör olacak. Bu ralliyi merakla bekliyoruz çünkü öğrenecek birçok yeni şey var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
toyota Toyota GAZOO Racing

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