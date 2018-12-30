FİNANS

Toyota, Türkiye'ye hibriti anlatıyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

Toyota, "Hybrid Talks" adını verdiği projesiyle hibrit teknolojisini Türkiye'de geniş kitlelere tanıtıyor - Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi Ali Haydar Bozkurt: - "2019 yılında Türkiye'de üretilecek yeni Corolla'nın hibrit versiyonunun gelmesi ile Corolla başta olmak üzere diğer hibrit versiyonlarımızla ülkemizde hibrit satışları kartopu gibi büyüyecektir"

İSTANBUL (AA) - Toyota, "Hybrid Talks" adını verdiği projesiyle hibrit teknolojisini Türkiye’de geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, "Hybrid Talks" adını verdiği projesiyle öncüsü ve lideri olduğu hibrit teknolojisini Türkiye’de geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu yönde daha önce yapılmayan farklı çalışmalara imza atan Toyota, özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencileri ile sık sık bir araya gelerek hibrit teknolojisinin önemini ve sağladığı faydaları yüz yüze anlatıyor. Oldukça merak uyandıran ve büyük ilgi gören bu etkinlik için 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 15 iline giden Toyota, 60 büyük firmayı ziyaret etti ve 25 üniversitede konferanslar düzenleyerek hibrit teknolojisini tüm yönleriyle ilk ağızdan aktarmayı başardı.

Konusunda uzman Toyota ekibinin gerçekleştirdiği "Hybrid Talks" buluşmalarına katılanlar, Toyota’nın hibrit modellerini test etme imkanı da buldu. Kısa ve orta vadede stratejisini hibrit üzerine kurgulayan Toyota, "Hybrid Talks" etkinliklerini yaygınlaştırarak 2019 yılında da farklı illerdeki firmalar ve üniversiteleri ziyaret etmeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de hibrit bilinirliğini artırmak için 2017 yılından itibaren çok yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Avrupa, hibrit teknolojisini 17 senede anlattı. Biz de hibritin geleceğimiz için önemini anlatmayı misyon edindik. Hybrid Talks, bu açıdan çok önemli ve etkili bir yöntem. Çünkü insanlarla direkt olarak temas ediyorsunuz ve onların merak ettiklerini anında cevaplayabiliyorsunuz. Hybrid Talks gibi etkinlikler başta olmak üzere iletişimimizi hibrit üzerine kurarak ileriye dönük yatırımlar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün dünyada 13 milyona yaklaşan hibrit otomobilin yollarda seyrettiğini bildiren Bozkurt, Türkiye’de hibrit bilinirliğinin ve satışının günden güne arttığını kaydetti.

Bozkurt, bağımsız bir yabancı araştırma kuruluşunun Türkiye’de yaptığı çalışmada, "bir sonraki aracında hibrit motoru tercih edeceğini" söyleyenlerin oranının 2,5 yılda yüzde 18’den yüzde 33’e yükseldiğinin ortaya çıktığını aktararak, "Bu açıdan baktığımızda çok doğru bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Toyota olarak biz de bu teknolojiyi her yönüyle halkımıza anlatmak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de şu ana kadar olan hibrit otomobil satışlarının yüzde 88’inin Toyota tarafından gerçekleştirildiğini bildiren Bozkurt, şunları kaydetti:

"Türkiye’deki toplam Toyota satışları içinde hibrit payı da yüzde 13. 2019 yılında her binek Toyota modelinin hibrit versiyonu olmasıyla satışımızın yüzde 30’undan fazlasının hibrit olmasını bekliyoruz. Bizim en çok satılan modelimiz Corolla. 2019 yılında Türkiye’de üretilecek yeni Corolla’nın hibrit versiyonunun gelmesi ile Corolla başta olmak üzere diğer hibrit versiyonlarımızla ülkemizde hibrit satışları kartopu gibi büyüyecektir."

Bugün dünyanın 90 ülkesi ve bölgesinde 33 farklı hibrit ve bir plug-in hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 1997 yılından bu yana 13 milyona yakın hibrit satışıyla hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulunduruyor. Avrupa’da 7 farklı güç ünitesiyle 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye’de sunulan hibrit modelleri arasında Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius, Auris Hybrid, Auris Touring Sports Hybrid ve Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

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Hybrid Talks toyota

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