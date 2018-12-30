Toyota, Türkiye'ye hibriti anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, "Hybrid Talks" adını verdiği projesiyle hibrit teknolojisini Türkiye’de geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, "Hybrid Talks" adını verdiği projesiyle öncüsü ve lideri olduğu hibrit teknolojisini Türkiye’de geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Bu yönde daha önce yapılmayan farklı çalışmalara imza atan Toyota, özel sektör çalışanları ve üniversite öğrencileri ile sık sık bir araya gelerek hibrit teknolojisinin önemini ve sağladığı faydaları yüz yüze anlatıyor. Oldukça merak uyandıran ve büyük ilgi gören bu etkinlik için 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye’nin 15 iline giden Toyota, 60 büyük firmayı ziyaret etti ve 25 üniversitede konferanslar düzenleyerek hibrit teknolojisini tüm yönleriyle ilk ağızdan aktarmayı başardı.

Konusunda uzman Toyota ekibinin gerçekleştirdiği "Hybrid Talks" buluşmalarına katılanlar, Toyota’nın hibrit modellerini test etme imkanı da buldu. Kısa ve orta vadede stratejisini hibrit üzerine kurgulayan Toyota, "Hybrid Talks" etkinliklerini yaygınlaştırarak 2019 yılında da farklı illerdeki firmalar ve üniversiteleri ziyaret etmeye devam edecek.