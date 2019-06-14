Toyota ve Thrustmaster'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Toyota, Thrustmaster iş birliği ile hayata geçirdiği "Toyota Gazoo Racing" resmi simülatörleri ile e-spor'u yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, dijital oyun dünyası markası Thrustmaster ile iş birliğine giden şirket e-motorsporlarını yaygınlaştırma hedefi için yeni bir adım daha attı.

Bu çerçevede, tamamen yeni Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Thrustmaster tarafından sağlanan gelişmiş T-GT direksiyonlarına sahip ve PlayStation 4 Gran Turismo Sport oyununda kullanılıyor.

Toyota'nın yeni simülatörleri ilk kez 2018-2019 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası sezonunun finali olan Le Mans 24 Saat yarışında kullanılacak.

Toyota Gazoo Racing resmi simülatörleri, Avrupa'daki motorsporları tutkunlarına Toyota organizasyonlarında gerçek yarış heyecanını yansıtacak. Simülatörde kullanılan gelişmiş T-GT direksiyonu, Thrustmaster mühendisleri ve Gran Turismo yazılımcılarıyla yılları süren yoğun çalışmasının sonucu olarak ortaya çıktı.

12-16 Haziran tarihleri arasında Le Mans yarışına ziyaret edecek motorsporları taraftarları, Toyota Gazoo Racing taraftar alanına giderek yeteneklerini, Toyota'nın gerçek yarış pilotlarının elde ettiği dereceyle karşılaştırabilecekler.