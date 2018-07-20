FİNANS

Toyota yol bakım denetimlerine de imzasını attı

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:35 | Son Güncelleme

Toyota'nın başlattığı uygulamada, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Toyota, yol bakım denetimleri için ağa bağlı otomobil teknolojileri geliştiriyor.

Şirket açıklamasına göre, Toyota, yolları daha güvenli hale getirecek teknolojik sistemler üzerinde yaptığı çalışmaların bir yenisini daha hayata geçirdi. Söz konusu sistem 1 Ağustos'ta ilk kez Japonya’da Toyota City'de başlayacak.

Toyota'nın birçok araç ile başlattığı bu uygulamada, birbirleriyle bağlantılı olan araçlardan alınan verilerle yol bakım denetimlerinin hızlandırılmasına katkı sağlanacak.

Test aşamasındaki çalışmalarda, araçlardan alınan verilerle, gerçek yol koşullarının uyumu görülecek ve buradaki bulgular, daha sonra farklı bölgelerde de kullanılacak. Toyota geliştirilen bu teknolojinin diğer yol bakım ve denetim işlerini yapan servislere de destek olmasını hedefliyor. Böylece yol çalışmalarıyla ilgili işler daha uygun şekilde yapılabilecek.

Sistem, aynı zamanda günlük kullanımlarda yolların daha güvenli olmasını da sağlıyor. Kaza önleyici çalışmaların yanı sıra, bir felaket sırasında farklı tahliye rotalarının oluşturulmasını sağlıyor.

Toyota, şu anda Japonya’da yaşanan felaketler sırasında gerçek zamanlı güvenli rotalar sağlayan sistemi, telematik sistemine sahip araçlardaki bilgilerden yararlanarak sunuyor. Şirket, test aşamasındaki sistemi geliştirerek, bu teknolojiyi yol yüzeyi bozulması gibi sorunların çözülmesi için de kullanmayı amaçlıyor.

Şirket, ağa bağlı araçları kullanarak geliştirilen teknolojiyle birlikte şehir içi yol koşullarının iyileştirilerek, yerel yönetimlerin aktif bir şekilde desteklenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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