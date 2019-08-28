FİNANS

Toyota'dan "2020 Tokyo Olimpiyatları"na elektrikli filo çıkarması

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için toplamda 3 bin 700 mobilite ürünü ve aracı tedarik edecek

İSTANBUL (AA) - Toyota, resmi ana sponsoru olduğu 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için özel olarak geliştirdiği ve yüzde 100 elektrikli araçlar da dahil olmak üzere birçok farklı mobilite aracını kullanıma sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, olimpiyatlarda kullanacağı elektrikli araçları ile bugüne kadar Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nda kullanılan en düşük emisyonlu filoyu temin edecek.

Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyatları için toplamda 3 bin 700 mobilite ürünü ve aracı tedarik edecek. Olimpiyatlarda kullanılacak resmi araç filosunun yaklaşık yüzde 90’ı ise elektrik motoruna sahip araçlar olacak.

Toyota'nın oyunlarda kullanacağı elektrikli araçlar arasında hibritler, Mirai gibi yakıt hücreli araçlar, Prius PHV gibi şarj edilebilir hibritler ve APM adı verilen çok amaçlı taşıma aracı, e-Palette ve Concept-i gibi yüzde 100 elektrikli araçlar yer alacak.

Araçlar 500 adet yakıt hücreli araç ve 850’ye yakın elektrikli araçtan oluşacak. Bu da olimpiyatlarda şimdiye kadar kullanılan en büyük filo olarak dikkati çekiyor.

Yapılan ön çalışmalara göre, Tokyo 2020’de kullanılacak bu araçların ortalama 80 g/km'den daha az emisyon salımı yapacağı hesaplandı.

Bu emisyon rakamının, birçok konvansiyonel benzinli ve dizel filosunun yarısı kadar olması da dikkat çekici bir başka özellik. Toyota filosunda kullanılan araçların ileri teknolojiye sahip Toyota Safety Sense güvenlik sistemiyle donatılmasıyla olası kazaların önüne geçmek de mümkün olacak.

Resmi araç filosunun yanı sıra Toyota, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yakıt hücreli toplu taşıma otobüsü Sora ile tekerlekli sandalyesi olan yolcular da dahil olmak üzere yolcuların ulaşımını sağlayacak.

Herkes için hareket özgürlüğü mottosuyla yola çıkan Toyota, Tokyo 2020'de kullanacağı araç filosuyla herkesi istediği yere en rahat ve kolay biçimde ulaştıracak.

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