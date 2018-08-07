Toyota'dan, ağustos kampanyası

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın ağustos kampanyası kapsamında uygun vade seçeneklerinin yanı sıra özel faiz avantajları tüketiciye sunuluyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toyota ağustos kampanyasında, 2018 model Auris, Auris Hybrid, Yaris, Yaris Hybrid ve RAV4 Hybrid'lerden birine sahip olmak isteyenler, 46 bin liralık kredilerde 12 aya yüzde 0,99 faiz fırsatından yararlanacaklar.

Kampanya kapsamında Türkiye'de üretilen sınırlı sayıdaki 2018 model C-HR ve C-HR Hybrid ÖTV teşviğinin yanında ağustos ayında 25 bin liraya varan indirimlerle satışa sunulacak. Bunun yanında ayrıca hurda teşviği kapsamında Hilux almak isteyenler de "0" ÖTV avantajına sahip olacaklar.

Toyota Finans sistemine yeni katılan Ziraat Katılım Bankası'ndan 0 km ve 2. el otomobil için kredi kullanacak olanlar için tüm vadelere yüzde 1,65 kar oranı uygulanacak.

48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın ağustos ayı kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2019 yılının şubat ayında başlayabilecekler. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda "takas" imkanı da bulunuyor.

