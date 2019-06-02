FİNANS

Toyota'dan Dünya Çevre Günü'nde 6 büyük hedef

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Toyota, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nden yola çıkarak haziran ayını Türkiye'de "Çevre Ayı" ilan etti - Toyota'nın "2050 Çevre Hedefi", otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek için 6 ana başlıktaki stratejilerden oluşuyor

İSTANBUL (AA) - Toyota, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden yola çıkarak haziran ayını Türkiye’de "Çevre Ayı" ilan etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, haziran ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre konusunda dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Toyota ayrıca, 2050 yılında 9,1 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusuna yönelik olarak "2050 Çevre Hedefleri" çerçevesinde çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Çevreci özellikler taşıyan teknolojileri hayata geçirmek için 50 yıla yakın süredir çalışmalar yapan ve çözümler sunan Toyota, yapmış olduğu bu çalışmalar ile yakıt verimliliğini artırmak ve karbondioksit emisyonunu düşürmek, hava kalitesini artırmak için egzoz gazı salımını azaltmak ve azalan petrol rezervlerine karşı alternatif enerji türleri bulmak olmak üzere 3 temel hedefe odaklanmış durumda.

Toyota'nın "2050 Çevre Hedefi", otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek için 6 ana başlıktaki stratejilerden oluşuyor.

Otomobillerde "0" emisyon hedefiyle yola çıkan Toyota, 2050 yılında, emisyon oranını 2010’a göre yüzde 90 düşürmeyi amaçlıyor. 1997 yılından bu yana çevre dostu 13 milyondan fazla hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, tüm dünyada 2020 yılında her binek modelinin birer hibrit versiyonu olması hedefini taşıyor. Toyota, bu hedefini Türkiye’de bir yıl öncesinden gerçekleştirdi. Hibrit araçların kullanılmasıyla birlikte eş değer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre 93 milyon ton daha az karbondioksit emisyon salımının gerçekleştiği de bugün kayıtlara yansımış durumda.

İkinci hedefinde, emisyon oranını araç ömrü boyunca sıfırlamak için teknolojiler geliştirmeye devam eden Toyota, üçüncü hedef olarak da üretimde ortaya çıkan karbondioksit emisyonunu da sıfırlama gayreti içinde. Bu amaçla Toyota, karbondioksit emisyonunu azaltmak için üretim fabrikalarında güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor.

2050 yılında su ihtiyacının, bugünkü seviyeye göre yüzde 55 artacağını öngören Toyota, dördüncü hedef olarak fabrikalarında yağmur suyu kullanımını artıracak ve kullanılan suyun yeniden kullanımını sağlayacak projelere destek veriyor.

Dünyada artan nüfusun ve ekonomik büyüme baskısının, tüketimi giderek artırdığına dikkati çeken Toyota, beşinci hedef olarak çevreci materyaller kullanmak, otomobil yapımında kullanılan parçaların ömrünü daha da uzatmak adına geri dönüşüm teknolojisinin geliştirilmesini amaçlıyor. Toyota, 40 yıldır bu konuda çalışıyor ve dünyadaki ilk teknolojileri kullanma konusunda liderlik ediyor.

Altıncı hedef olarak ise gelecekte doğa ile uyumlu bir toplum kurma hedefini taşıyan Toyota, insanların ve doğanın gelecekte bir arada yaşamaya devam etmesi için ormanların ve doğanın tüm bölgelerde korunmasının gerekliliğine inanıyor. Bu konuda Toyota, farkındalık yaratmak adına fabrikalarını ağaçlandırıyor ve çevreci aksiyonlar alıyor. Böylelikle Toyota, sürdürülebilirlik ve çevresel performans konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurduKadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
5 Haziran Dünya Çevre Günü toyota

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Noterlerde bayram mesaisi

Noterlerde bayram mesaisi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.