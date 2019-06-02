Toyota'dan Dünya Çevre Günü'nde 6 büyük hedef

İSTANBUL (AA) - Toyota, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nden yola çıkarak haziran ayını Türkiye’de "Çevre Ayı" ilan etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, haziran ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek çevre konusunda dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Toyota ayrıca, 2050 yılında 9,1 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusuna yönelik olarak "2050 Çevre Hedefleri" çerçevesinde çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.

Çevreci özellikler taşıyan teknolojileri hayata geçirmek için 50 yıla yakın süredir çalışmalar yapan ve çözümler sunan Toyota, yapmış olduğu bu çalışmalar ile yakıt verimliliğini artırmak ve karbondioksit emisyonunu düşürmek, hava kalitesini artırmak için egzoz gazı salımını azaltmak ve azalan petrol rezervlerine karşı alternatif enerji türleri bulmak olmak üzere 3 temel hedefe odaklanmış durumda.

Toyota'nın "2050 Çevre Hedefi", otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek için 6 ana başlıktaki stratejilerden oluşuyor.

Otomobillerde "0" emisyon hedefiyle yola çıkan Toyota, 2050 yılında, emisyon oranını 2010’a göre yüzde 90 düşürmeyi amaçlıyor. 1997 yılından bu yana çevre dostu 13 milyondan fazla hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, tüm dünyada 2020 yılında her binek modelinin birer hibrit versiyonu olması hedefini taşıyor. Toyota, bu hedefini Türkiye’de bir yıl öncesinden gerçekleştirdi. Hibrit araçların kullanılmasıyla birlikte eş değer fosil yakıtlı araçların kullanımına göre 93 milyon ton daha az karbondioksit emisyon salımının gerçekleştiği de bugün kayıtlara yansımış durumda.