Toyota'dan otonom sürüş simülatörü gelişimine destek

CARLA, CVC tarafından İspanya’da Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) tarafından geliştiriliyor. Kar amacı gütmeyen açık kaynaklı simülatör, otonom şehir içi sürüş sistemlerinin gelişimi ve çalışmaları için kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TRI Sürüş Simülasyonları Direktörü Vangelis Kokkevis, teknolojik gelişimler ve büyümelerin, iş birlikleri ve toplumsal destekler sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Yaygın açık kaynak kodlu plarformların gelişimini desteklemek TRI’nın, akademik ve endüstriyel partnerlerin kod ve bilgi değiş-tokuşu yapmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Yazılım, otonom araçların devamlılığını sağlamak amacı ile gerçek dünyada sayısız durumu deneyimlemek için tasarlandı.

Esneklik ve gerçeklik algısı göz önünde bulundurularak tasarlanan CARLA, pek çok çevreci ortam sunuyor ve birçok özgün projeye özel olarak modifiye edilerek kolayca uyarlanabiliyor.TRI’nın bu bağışıyla CARLA’nın mühendislik ekibi genişleyecek ve böylece simülatörün işlevi geliştirilecek. CARLA, TRI'nın açık kaynaklı platformlara yaptığı desteklerden sadece bir diğeri olarak dikkati çekiyor. TRI bu tür birçok açık kaynak kodu geliştiren firmaya destek olarak otonom sürüş teknolojisinin gelişmesine katkı sağlıyor.

