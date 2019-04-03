Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama AŞ Pazarlama Direktörü Barış Erdim, "Dünyada artık dizel teknolojilerinden ve genel anlamda fosil yakıtlı teknolojilerden uzaklaşmaya yönelik bir trend var. Toyota da bunların öncülerinden olan markalardan bir tanesi." dedi.

Toyota Türkiye, ülkede hibrit teknolojisinin anlatılması için başlattığı "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliklerinin ilkini Sakarya'daki bayide gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına Toyota'nın geçmiş tecrübelerinden ve şirket hedeflerinden bahseden Erdim, ülke genelinde yapacakları "Türkiye'de Hibrit Çağı Başlıyor" etkinliklerinin ilkini Sakarya'da gerçekleştirmenin kendileri için ayrı bir önem arz ettiğini söyledi.

Üretim ve fabrikanın merkezi olması nedeniyle kentin değerinin başka olduğunu kaydeden Erdim, "Türkiye'de bir dönüşüm çağı başladı. Etkinliğimizi, dünyada başlayan bu değişim dengesinin Türkiye'deki adımları ve insanlarla buluşturma faaliyetleri şeklinde özetleyebiliriz. Dünyada artık dizel teknolojilerinden ve genel anlamda fosil yakıtlı teknolojilerden uzaklaşmaya yönelik bir trend var. Toyota da bunların öncülerinden olan markalardan bir tanesi." şeklinde konuştu.