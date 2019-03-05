Toyota’nın efsane modelleri yeni yüzleriyle Cenevre fuarında

İSTANBUL(AA) - Toyota’nın spor otomobili efsanesi Supra’nın 5’inci nesli ile birlikte, Corolla’nın iki yeni versiyonu 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda beğenilere sundu. Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota, 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda hız ve macera tutkunlarına yönelik otomobilleriyle dikkatleri üzerine çekti. Toyota’nın spor otomobili efsanesi Supra’nın 5’inci nesli ile birlikte, Corolla’nın iki yeni versiyonu otomobil tutkunlarından tam not aldı. Fuarda Avrupa Prömiyeri yapılan GR Supra, 2019 yılındaki tüm sipariş kotasını şimdiden doldururken 2020 için de binlerce yeni sipariş geldi. Yine Avrupa Prömiyeri gerçekleştirilen Corolla GR Sport ve Corolla Trek versiyonlarını da Cenevre’de beğenilere sunan Toyota, ayrıca AWD-i teknolojisine sahip Prius’u, yeni Aygo’nun iki özel versiyonunu ve GR Supra GT4 konseptini sergiledi. Toyota, Cenevre Otomobil Fuarı’nda tamamen yeni, beşinci jenerasyon GR Supra’yı ilk kez Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşturdu. Geri döneceğinin açıklanmasının ardından tüm Avrupa’da 2019 ön siparişlerini dolduran Supra için binlerce kişiden oluşan bir bekleme listesi oluştu.

Yeni Toyota GR Supra, spor otomobilin en saf hali olarak öne çıkıyor. Önceki Toyota Supra jenerasyonlarının ve ilk 2000GT spor otomobilinin mirasına uygun şekilde önden motorlu arkadan itişe sahip olacak şekilde tasarlanan GR Supra, gücü, çevikliği, hassas yol tutuşu ve düşük ağırlık merkezini kombine ederek sürüş tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Toyota’nın yeni GR Supra modeli, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3,0 litre altı silindirli motordan alıyor. 340 HP ve 500 Nm tork üreten bu motor, sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. GR Supra, maksimum çekişin sağlandığı kalkış kontrol özelliğiyle birlikte 100 km/s hıza sadece 4,3 saniyede erişebiliyor. Avrupa prömiyeri yapılan Yeni Corolla GR Sport, Toyota’nın Avrupa’daki GR Sport ürün gamına katılan ikinci modeli oldu. Hatchback ve Touring Sports modellerinde 1,8 veya 2,0 litre hibrit motorlarla sunulacak yeni GR Sport, Corolla ürün gamına yarış takımı GAZOO Racing’in tutkusunu taşıyor.