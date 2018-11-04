Toyota'nın kasım kampanyasında faiz düşürüldü

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın, yeni ÖTV ve KDV düzenlemesiyle birlikte tüketiciye avantajlı fiyatlar sunan kasım kampanyasında 48 aya kadar vadede daha önce yüzde 2,78 olarak belirlenen başlangıç faiz oranı yüzde 2,69'a düşürüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Toyota'nın kasım kampanyasında modellerin avantajlı fiyatlarını korunduğu, daha önce yüzde 2,78 olarak belirlenen 48 aya kadar vadede başlangıç faizinin ise yüzde 2,69'a düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Corolla’lar ve her türlü yol şartlarının üstesinden başarıyla gelen Hilux’lar çok avantajlı fiyatlarla kasım ayı kampanyasındaki yerini alıyor.

Hurda teşviki ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla kampanyada öne çıkıyor.

Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 2017 yılının en çok tercih edilen pick-up’ı olan Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor. Buna ek olarak Hilux 4x2 Adventure MT modelinin anahtar teslim fiyatında 5 bin 250 TL'lik kampanya katkısı da bulunuyor.