FİNANS

Toyota'nın kasım kampanyasında faiz düşürüldü

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 15:19 | Son Güncelleme

Kampanyada daha önce yüzde 2,78 olarak belirlenen 48 aya kadar vadede başlangıç faizi yüzde 2,69'a revize edildi - Hurda teşviki ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla satılıyor - Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın, yeni ÖTV ve KDV düzenlemesiyle birlikte tüketiciye avantajlı fiyatlar sunan kasım kampanyasında 48 aya kadar vadede daha önce yüzde 2,78 olarak belirlenen başlangıç faiz oranı yüzde 2,69'a düşürüldü.

Şirketten yapılan açıklamada, Toyota'nın kasım kampanyasında modellerin avantajlı fiyatlarını korunduğu, daha önce yüzde 2,78 olarak belirlenen 48 aya kadar vadede başlangıç faizinin ise yüzde 2,69'a düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, dünyanın en çok tercih edilen otomobili olarak erişilmesi güç bir rekorun sahibi olan Corolla’lar ve her türlü yol şartlarının üstesinden başarıyla gelen Hilux’lar çok avantajlı fiyatlarla kasım ayı kampanyasındaki yerini alıyor.

Hurda teşviki ile birlikte ekim ayında 86 bin 900 TL’ye satışa sunulan Corolla 1.6 Life modeli yeni ÖTV düzenlemesi sonrasında 77 bin 200 TL’lik fiyatıyla aracın lansman fiyatına yakın bir fiyatla kampanyada öne çıkıyor.

Yeni KDV düzenlemesiyle birlikte 2017 yılının en çok tercih edilen pick-up’ı olan Hilux modelinde ise yüzde 14’e varan fiyat avantajı sunuluyor. Buna ek olarak Hilux 4x2 Adventure MT modelinin anahtar teslim fiyatında 5 bin 250 TL'lik kampanya katkısı da bulunuyor.

Tüm RAV4 Hybrid modellerindeki 15 bin TL’lik indirim de kasım kampanyasını benzersiz kılıyor. Kampanyada, Auris Hybrid 19 bin TL’ye, Auris 8 bin TL’ye, Yaris 4 bin 500 TL’ye, Yaris Hybrid 6 bin 900 TL’ye, C-HR 2 bin 700 TL’ye ve Toyota C-HR Hybrid de 9 bin 000 TL’ye varan indirimlerle yer alıyor.

- Sıfır Faiz Avantajı

Kasım ayı kampanyasında, 2018 model Auris, Auris Hybrid, Auris TS Hybrid, C-HR benzinli ve RAV4 Hybrid’lerde 24 bin TL’ye, 12 ay “0” faiz avantajı da yer alıyor. 2018 model Hilux, Corolla Benzinli, Yaris ve Yaris Hybrid’lerde de 34 bin TL’ye 12 ay “0” faiz imkanı bulunuyor.

Yüzde 2,69’dan başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri ile Toyota’nın kasım kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
kasım kampanyası toyota

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