Toyota'nın mesleki teknik eğitime desteği sürüyor

İSTANBUL (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi, öğrencilerin güncel teknolojiyle eş zamanlı eğitim alarak mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını hedefleyerek Türkiye'nin eğitim amaçlı otomobil, motor ve şanzıman bağışları büyüyerek devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamada, geçtiğimiz ay sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren teknik ve mesleki okulların eğitim kalitelerine katkı sağlamak amacıyla 25 farklı ildeki okula 27 adet eğitim amaçlı araç gönderimini tamamlayan fabrika, şimdi de Türkiye'nin dört bir tarafındaki 38 farklı ilde bulunan okullara toplamda 243 adet motor ve 240 adet şanzıman hibesi gerçekleştiriyor.

Öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi takip etmeleri amacıyla meslek liseleri ve üniversitelere araç ve ekipman desteği sağlayan Toyota Otomotiv Sanayi ayrıca, staj programları ve fabrika bünyesinde gerçekleştirdikleri teknik gezilerle de öğrencileri mesleki anlamda farkındalık kazandırıyor.

Araç ve ekipman bağışlarını ulusal çapta bir faaliyete dönüştüren fabrika, 2018 yılı boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara ekipman desteği sağlamaya devam edecek.

