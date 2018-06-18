Toyota'nın üstün hibrit teknolojisi Le Mans'ta zafere ulaştı

İkinci sırayı elde eden TS050 HYBRID'in direksiyonunda ise Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez yarıştı.

Circuit de La Sarthe'daki 388 zorlu turun ardından damalı bayrağa erişen Toyota, böylece Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndaki liderliğini perçinlemiş oldu.

Aralarında F1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso'nun da yer aldığı Toyota’nın 8 numaralı TS050 HYBRID aracını kullanan Sebastien Buemi ve Kazuki Nakajima zorlu yarışa pol pozisyonundan başladılar.

86 kez düzenlenen Le Mans 24 Saat'e 20. kez katılan Toyota, böylelikle ilk zaferini elde etti.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) ikinci yarışı olan 24 saatlik Le Mans yarışında Toyota TS050 HYBRID otomobilleri, tarihi bir zafere imza atarak ilk 2 sırayı paylaştı.

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing, dünyanın en zorlu pist yarışlarından biri olan Le Mans 24 saat'te birinciliği kazanmayı başardı.

Toyota, La Sarthe Pisti'nde yarış kazanan ikinci Japon üretici olarak tarihe geçerken, Kazuki Nakajima ise, bir Japon otomobiliyle zorlu Le Mans yarışını kazanan ilk Japon pilot unvanını da elde etti.

Toyota'nın Le Mans 24 Saat'te büyük üstünlük kurarak galibiyet elde etmesinin arkasında sürekli olarak geliştirilen hibrit teknolojisi yatıyor.

2012'ye göre yüzde 35 daha az yakıt tüketen hibrit otomobille yarışan Toyota, galibiyet mücadelesini sadece kendi arasında verecek kadar iyi bir performans ortaya koydu.

İlk iki yarışı kazanan Toyota GAZOO Racing, 9 haftalık aranın ardından 2018-19 WEC sezonunun üçüncü yarışı için 6 saatlik Silverstone yarışında mücadele edecek.

