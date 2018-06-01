Toyota'yı C-HR uçurdu

İBRAHİM YOZOĞLU - İstanbul Sanayi Odası (ISO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500) 2017 Araştırması'nda bir önceki yıla göre üç basamak birden yükselerek üçüncü sırada yer alan Toyota Türkiye, üretim ve ihracatta önemli artış ve rekorlara imza attı.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında geçen yıl 6. sırada bulunan Toyota Türkiye'nin, sürpriz bir çıkışla üçüncülüğe yükselmesinde Türkiye'nin ilk hibrit ve crossover modeli Toyota C-HR’ın büyük katkısının büyük olduğu görülüyor.

Toyota Türkiye, 2016'ya göre üretimden satışlar bazında yüzde 60 artış gerçekleştirdi.

Şirket, 2017 yılında, bugüne kadarki en yüksek üretim ve ihracat rakamını yakaladı. 2016 yılında 154 bin üretim yapan şirket, 2017'de bu rakamı 280 bine çıkartarak yüzde 81'lik artış sağladı. 2016'da 116 bin ihracat yapan şirket bir sonraki yıl ihracat adedini 244 bin ile yüzde 110 artırarak bir rekora imza attı.

Toyota, Türkiye'nin ilk hibrit ve crossover modeli C-HR'ın büyük katkısıyla üretim ve ihracatta önemli artış ve rekorlar kırdı.