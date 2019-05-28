FİNANS

Toyzz shop oyuncakları OPET Ultramarket'lerde

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 12:03 | Son Güncelleme

Toyzz Shop ürünleri, Ultramarket projesine özel olarak geliştirilen "Toyzz Shop Yolda" konsepti ile Ultramarket'lerde çocukları bekliyor

İSTANBUL(AA) - OPET, oyuncak kategorisinde Toyzz Shop ile iş birliği yaptı.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET, akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getirme hedefiyle hayata geçirdiği Ultramarket'leri yeni markalarla zenginleştirmeye devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerine de alternatif hizmetler sunan OPET, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olarak geliştirdiği Ultramarket ürün gruplarına şimdi de oyuncakta Toyzz Shop'u ekliyor.

Gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer veren Ultramarket'lerde "in bakery by Divan", "Koçtaş", "Starbucks on the go", "Lipton", "Dardanel Mister No", "Rossmann", "Automix" ve "TTec" gibi alanının öncüsü tanınmış markalara yer veren OPET, zamanla yarışan günümüz tüketicisine, ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze, temiz, kaliteli bir şekilde sunuyor.

10 kategoride binden fazla ürünün yer aldığı perakende zinciri Ultramarket'leri bayi ve müşterilerinden aldığı geri dönüşler doğrultusunda geliştiren OPET, bu kapsamda oyuncak kategorisinde ise Toyzz Shop ile iş birliği yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, yıl sonuna kadar 100'e yakın istasyonu birer perakende noktasına dönüştürmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılı içinde Antalya, Bursa, Manisa, Yalova, Adana, Mersin, Konya, Kayseri, Eskişehir, Kütahya, İzmit gibi Türkiye'nin her bölgesindeki istasyonlarımızda hızla bu değişimi gözlemleyeceğiz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. Ultramarket ile sunduğumuz ürünlerin kalitesini geliştirdik, ürün çeşitliliğini artırdık ve istasyonlarımızı müşterilerimiz için keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getirmeyi hedefledik. Ürün ailemizi büyütmeye Türkiye'nin önde gelen markaları ile iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Toyzz Shop ile iş birliği yaparak kaliteye olan bağlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz."

Toyzz Shop İş Geliştirme Direktörü Mehmet Şenol Bilican da "Türkiye genelinde şehir içi, kara yolları, marina AVM'leri ve hava alanlarında yaygın mağaza ağımıza ek olarak OPET ile gerçekleştirdiğimiz 'Toyzz Shop Yolda' konsepti ile de misyonumuzla paralel bir iş gerçekleştirdik. 'Toyzz Shop Yolda' sayesinde 365 gün 7/24 kesintisiz olarak çocuklara ulaşabilecek ve oyuncak ile mutlu olan ve mutlu eden herkesin oyuncakçısı olarak vizyonumuzu gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Buna ek olarak, OPET Ultramarket'lerin giderek daha da yaygınlaşması ile biz de yakın zamanda tüm Türkiye'de olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Tropik meyveler çiçek açtıTropik meyveler çiçek açtı
Kordsa İzmit fabrikası ek polyester iplik hattı devreye alındıKordsa İzmit fabrikası ek polyester iplik hattı devreye alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işbirliği OPET Toyzz Shop

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Türkiye'nin en büyüğü açıklandı

Turizmde yeni bir rekor

Turizmde yeni bir rekor

Dolar yönünü değiştirdi!

Dolar yönünü değiştirdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi’den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü

Yapı Kredi’den tasarrufa yönelik üç yeni mevduat ürünü

İSO: 500 Büyük satışları 2018'de yüzde 34.5 yükseldi (2)

İSO: 500 Büyük satışları 2018'de yüzde 34.5 yükseldi (2)

Ziraat Katılım’dan 400 milyon lira kira sertifikasi ihracı

Ziraat Katılım’dan 400 milyon lira kira sertifikasi ihracı

Çin’den "Türkiye’ye yatırımlara devam" mesajı geldi

Çin’den "Türkiye’ye yatırımlara devam" mesajı geldi

Tropik meyveler çiçek açtı

Tropik meyveler çiçek açtı

Kordsa İzmit fabrikası ek polyester iplik hattı devreye alındı

Kordsa İzmit fabrikası ek polyester iplik hattı devreye alındı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.