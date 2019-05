Toyzz shop oyuncakları OPET Ultramarket'lerde

İSTANBUL(AA) - OPET, oyuncak kategorisinde Toyzz Shop ile iş birliği yaptı.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, OPET, akaryakıt istasyonlarını günün her saatinde her türlü ihtiyacın karşılanabileceği yaşam alanları haline getirme hedefiyle hayata geçirdiği Ultramarket'leri yeni markalarla zenginleştirmeye devam ediyor.

Akaryakıt istasyonlarında araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerine de alternatif hizmetler sunan OPET, yoğun trafikte ya da yolculuk sırasında tazelenme, yenilenme ve her türlü ihtiyacın karşılanacağı uğrak noktası olarak geliştirdiği Ultramarket ürün gruplarına şimdi de oyuncakta Toyzz Shop'u ekliyor.

Gıdadan kişisel bakıma, teknolojiden oyuncağa, ev gereçlerinden oto aksesuarına kadar pek çok farklı kategoride ürüne yer veren Ultramarket'lerde "in bakery by Divan", "Koçtaş", "Starbucks on the go", "Lipton", "Dardanel Mister No", "Rossmann", "Automix" ve "TTec" gibi alanının öncüsü tanınmış markalara yer veren OPET, zamanla yarışan günümüz tüketicisine, ihtiyaçlarını tek çatı altında, uygun fiyata ve taze, temiz, kaliteli bir şekilde sunuyor.