FİNANS

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 23.06.2019 08:33 | Son Güncelleme

TPAO'dan taşınmaz satış ihalesi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO) Batman'ın Merkez ilçesindeki taşınmazların satılması işi ihale edilecek.

TPAO Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Batman'ın Merkez ilçesinin İrmi ve Bileyder köylerinde bulunan taşınmazların ihalesi, kapalı teklif usulü ve açık artıma usulüyle gerçekleştirilecek.

Muhammen bedelleri 20 bin 115 lira ile 976 bin 912 lira arasında değişen taşınmazların ihalesi, 11 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı yeni ihale salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini, ihale gün ve saatine kadar kapalı zarf içinde teslim edebilecek.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşmaTHY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma
Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutluLapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihale resmi gazete Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Detaylar açıklandı! Tam 55 milyar dolar!

Kanolaya geçti geliri 3 kat arttı

Kanolaya geçti geliri 3 kat arttı

Yerli ve milli Nahita’da hasat başladı!

Yerli ve milli Nahita’da hasat başladı!

Türkiye, dünyada ilk 10'da

Türkiye, dünyada ilk 10'da

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

İstanbul Finans Merkezi Eylem Planı Çalıştayı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma

THY yolcularına daha fazla uçuş alternatifi sağlayacak anlaşma

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Lapseki'de kirazla yüzü gülen üretici, şeftaliden de umutlu

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Sebze- meyve fiyatları dip yaptı

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

Türkiye'de kadın mühendis sayısında rekor artış, sayıları 200 bini geçti

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

PLASFED’in yeni başkanı Ömer Karadeniz oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.